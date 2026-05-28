Neymar preocupa a Brasil: fue enviado a una clínica y no entrenó con la selección

La selección de Brasil encendió las alarmas este miércoles luego de que Neymar no participara en el primer entrenamiento de preparación rumbo al Mundial de 2026 y fuera trasladado a una clínica privada en Teresópolis para someterse a exámenes médicos.

El delantero del Santos continúa recuperándose de un edema en la pantorrilla derecha, molestia física que obligó al cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a enviarlo a realizar pruebas de imagen para determinar el estado exacto de la lesión.

Alarmas en Brasil: Neymar salió de la concentración

La noticia generó preocupación en el entorno de la Canarinha, especialmente porque Neymar es una de las principales figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti y regresó recientemente a las convocatorias de la selección tras una larga ausencia causada por la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023.

En un comunicado oficial, la CBF confirmó que el atacante no estuvo presente en la práctica desarrollada en la Granja Comary de Teresópolis y señaló que no se entregarán más detalles hasta finalizar las evaluaciones médicas.

La primera sesión de entrenamiento de Brasil se llevó a cabo a puerta cerrada, sin acceso para la prensa ni para aficionados. Allí, el grupo comenzó oficialmente la preparación para los amistosos previos al Mundial y para el debut en la Copa del Mundo.

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Otro de los jugadores que tampoco trabajó sobre el césped fue Danilo. El defensor del Flamengo disputó el martes un compromiso completo por la Copa Libertadores ante Cusco y permaneció realizando trabajos de recuperación debido al desgaste físico acumulado.

Brasil continuará concentrado en Granja Comary durante los próximos días antes de disputar el amistoso frente a Panamá el domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná. Posteriormente, viajará a Estados Unidos para enfrentar a Egipto y preparar el inicio del Mundial.

Además de las dudas físicas sobre Neymar, Carlo Ancelotti ya tiene tres ausencias confirmadas para el amistoso ante Panamá: Gabriel Magalhães, Marquinhos y Gabriel Martinelli, quienes aún permanecen concentrados con Arsenal y Paris Saint-Germain por la final de la Liga de Campeones.