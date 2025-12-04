Neymar salva a Santos: Marcó tres goles que lo alejan del descenso

Cojo, sin rodilla, falto de ritmo… y aun así, Neymar sigue siendo Neymar. Cuando el Santos más lo necesitaba, el 10 dio una exhibición para dejar al Peixe a un paso de asegurar su permanencia en la Serie A de Brasil. Primer hat-trick desde su regreso, una actuación que cerró un año durísimo y que vuelve a ponerlo en el lugar que siempre le ha pertenecido, en la cima del fútbol brasileño.





El ‘Rei’ apareció cuando el Santos estaba contra las cuerdas

A Neymar le dijeron que el 2025 estaba terminado para él. Su rodilla dijo basta, su cabeza, jamás. Contra Juventude, el crack ignoró cualquier recomendación médica y salió a jugarse la permanencia, el orgullo y el futuro del club de su vida.

El primer tiempo fue una batalla tensa, nerviosa, con el Santos bloqueado y con un gol de Taliari que el VAR evitó que complicara todo más. El susto activó a Ney, que empezó a avisar desde muy lejos, primero un disparo casi desde media cancha, luego un intento que se fue por milímetros apenas inició el segundo tiempo.

Hasta que llegó el momento inevitable: a la tercera no perdonó.

Con un pase de la muerte de Guilherme, Neymar clavó la pelota en la cruceta, golazo y liberación para un estadio entero. Y desde ahí, el show del crack brasileño.

En una contra letal, Barreal armó la jugada y el 10 remató como en sus mejores días, un toque suave al palo corto, sin presión, solo clase. El tercero llegó desde los 11 metros, Ney con el clásico repiqueteo, un amago con el que congela al arquero y adentro.

El mejor Neymar desde su vuelta: números, redención y liderato

Cinco goles y una asistencia en los últimos tres partidos, justo cuando más se necesitaba Neymar se redimió. Lo criticaron, lo subestimaron, lo castigó su propio físico, pero su talento sigue intacto.

La derrota del Inter de Porto Alegre deja al Santos dependiendo de sí mismo para sellar la salvación en la última jornada. Si el Peixe sigue vivo, es porque su 10 regresó justo a tiempo para rescatarlo.

Cuando se fue de Brasil prometió una cosa: “Eu vou, mas eu volto”, me voy, pero volveré, y hoy esa frase cobra más sentido que nunca, volvió para salvarlos, volvió para liderar al equipo.

Neymar es eterno. Neymar es el ‘Rei’.



