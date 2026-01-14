Nigeria vs Marruecos EN VIVO HOY miércoles 14 de enero - Semifinal Copa Africana de Naciones

Nigeria y Marruecos se enfrentarán en una de las semifinales de la Copa Africana de Naciones, en un duelo que promete alta intensidad y que definirá al segundo finalista del torneo continental.

El seleccionado nigeriano llega a esta instancia tras una sólida presentación en cuartos de final, donde derrotó 2-0 a Argelia, ratificando su condición de candidato y mostrando equilibrio entre solidez defensiva y efectividad en ataque.

Por su parte, Marruecos también selló su clasificación con una victoria 2-0 en la ronda anterior, confirmando el buen momento futbolístico que atraviesa y la ambición de volver a disputar una final africana.

Este compromiso será la segunda semifinal del certamen, luego de que Senegal eliminara a Egipto a primera hora y asegurara su lugar en la final, la cual se disputará el domingo 18 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana).

Nigeria vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 14 de enero

El partido Nigeria vs Marruecos por la semifinal de la Copa Africana de Naciones se disputará este miércoles 14 de enero a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports, Claro Sports y Movistar +, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Marruecos: 21:00

España: 22:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00