La FCF confirmó el calendario de la Selección Colombia para 2026

Durante este martes 13 de enero, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el calendario de competencias para la Selección Colombia en distintas categorías y ramas.

A través de sus perfiles oficiales y con un comunicado oficial se confirmaron algunas fechas, torneos, sedes y hasta horarios de los compromisos que afrontarán los combinados que representan a la FCF.

1. Conmebol Copa América de Futsal 2026

Selección Colombia Masculina de Mayores (Futsal).

Fecha: del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 .

. Sede: Asunción, Paraguay .

. Fixture:

Sábado 24 de enero – 12:30 p. m. (hora COL). Domingo 25 de enero – 10:00 a. m. (hora COL). Lunes 26 de enero – 10:00 a. m. (hora COL). Jueves 29 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).



2. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-20 2026

Selección Colombia Femenina Sub-20.

Fecha: del 4 al 28 de febrero de 2026 .

. Sede: Asunción, Paraguay .

. Fixture: pendiente.

3. SheBelieves Cup 2026

Selección Colombia Femenina de Mayores.

Fecha: del 24 de febrero al 7 de marzo de 2026 .

. Sede: Estados Unidos .

. Fixture:

Domingo 1 de marzo: Canadá vs. Colombia (Nashville, TN). Miércoles 4 de marzo: Argentina vs. Colombia (Field, Columbus, OH). Sábado 7 de marzo: Estados Unidos vs. Colombia (Harrison, NJ).



4. Fecha FIFA – Marzo 2026 (Masculina Mayores)

Selección Colombia Masculina de Mayores.

Fecha: del 23 al 29 de marzo de 2026 .

. Sede: Estados Unidos .

. Fixture:

Jueves 26 de marzo: Colombia vs. Honduras (Orlando, Florida). Domingo 29 de marzo: Colombia vs. Francia (Landover, Maryland).

Horarios: pendientes de confirmación.

5. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-17 2026

Selección Colombia Masculina Sub-17.

Fecha: del 3 al 19 de abril de 2026 .

. Sede: por confirmar .

. Fixture: pendiente.

6. Conmebol Liga de Naciones Femenina – Abril 2026

Selección Colombia Femenina de Mayores.

Fecha: del 7 al 18 de abril de 2026 .

. Fixture:

10 de abril – Fecha 5. 14 de abril – Fecha 6. 18 de abril – Fecha 7.



7. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17 2026

Selección Colombia Femenina Sub-17.

Fecha: del 22 de abril al 16 de mayo de 2026 .

. Sede: por confirmar .

. Fixture: pendiente.

8. Fecha FIFA – Junio 2026 (Masculina Mayores)

Selección Colombia Masculina de Mayores.

Fecha: del 1 al 9 de junio de 2026 .

. Sede: por confirmar .

. Fixture: pendiente.

9. Conmebol Liga de Naciones Femenina – Junio 2026

Selección Colombia Femenina de Mayores.

Fecha: del 1 al 9 de junio de 2026 .

. Fixture:

5 de junio – Fecha 8. 9 de junio – Fecha 9.



10. Copa Mundial de la FIFA 2026

Selección Colombia Masculina de Mayores.

Fecha: del 11 de junio al 19 de julio.

Sede: Estados Unidos, México y Canadá.

Fixture:

Miércoles 17 de junio – 9:00 p. m. (hora COL).

UFA vs. Colombia.

Estadio Azteca, Ciudad de México.

UFA vs. Colombia. Estadio Azteca, Ciudad de México. Martes 23 de junio – 9:00 p. m. (hora COL).

Colombia vs. Play Off 1.

Estadio Chivas, Guadalajara.

Colombia vs. Play Off 1. Estadio Chivas, Guadalajara. Sábado 27 de junio – 6:30 p. m. (hora COL).

Colombia vs. Portugal.

Hard Rock Stadium, Miami.

11. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-17 de Futsal

Selección Colombia Masculina Sub-17 (Futsal).

Fecha: del 8 al 16 de agosto.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

12. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-20 de Fútbol Playa

Selección Colombia Masculina Sub-20 de Fútbol Playa.

Fecha: del 22 al 30 de agosto.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

13. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-20 de Futsal

Selección Colombia Femenina Sub-20 (Futsal).

Fecha: del 5 al 13 de septiembre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

14. Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 2026

Selección Colombia Femenina Sub-20.

Fecha: del 5 al 27 de septiembre.

Sede: Polonia.

Fixture: pendiente.

15. Fecha FIFA – Septiembre / Octubre (Masculina Mayores)

Selección Colombia Masculina de Mayores.

Fecha: del 21 de septiembre al 7 de octubre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

16. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-20 de Futsal

Selección Colombia Masculina Sub-20 (Futsal).

Fecha: del 25 de septiembre al 5 de octubre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

17. Fecha FIFA Femenina – Octubre (Mayores)

Selección Colombia Femenina de Mayores.

Fecha: del 6 al 13 de octubre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

18. Fecha FIFA Noviembre (Mayores Masculina)

Selección Colombia Masculina

Fecha: 9 y 17 de noviembre

Fixture: pendiente.

19. Fecha FIFA Femenina - Noviembre (Mayores)

Selección Colombia Femenina

Fecha: 24 de noviembre y 5 de diciembre

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.