La FCF confirmó el calendario de la Selección Colombia para 2026

Durante este martes 13 de enero, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el calendario de competencias para la Selección Colombia en distintas categorías y ramas.
A través de sus perfiles oficiales y con un comunicado oficial se confirmaron algunas fechas, torneos, sedes y hasta horarios de los compromisos que afrontarán los combinados que representan a la FCF.
1. Conmebol Copa América de Futsal 2026
- Selección Colombia Masculina de Mayores (Futsal).
- Fecha: del 24 de enero al 1 de febrero de 2026.
- Sede: Asunción, Paraguay.
- Fixture:
- Sábado 24 de enero – 12:30 p. m. (hora COL).
- Domingo 25 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).
- Lunes 26 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).
- Jueves 29 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).
2. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-20 2026
- Selección Colombia Femenina Sub-20.
- Fecha: del 4 al 28 de febrero de 2026.
- Sede: Asunción, Paraguay.
- Fixture: pendiente.
3. SheBelieves Cup 2026
- Selección Colombia Femenina de Mayores.
- Fecha: del 24 de febrero al 7 de marzo de 2026.
- Sede: Estados Unidos.
- Fixture:
- Domingo 1 de marzo: Canadá vs. Colombia (Nashville, TN).
- Miércoles 4 de marzo: Argentina vs. Colombia (Field, Columbus, OH).
- Sábado 7 de marzo: Estados Unidos vs. Colombia (Harrison, NJ).
4. Fecha FIFA – Marzo 2026 (Masculina Mayores)
- Selección Colombia Masculina de Mayores.
- Fecha: del 23 al 29 de marzo de 2026.
- Sede: Estados Unidos.
- Fixture:
- Jueves 26 de marzo: Colombia vs. Honduras (Orlando, Florida).
- Domingo 29 de marzo: Colombia vs. Francia (Landover, Maryland).
- Horarios: pendientes de confirmación.
5. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-17 2026
- Selección Colombia Masculina Sub-17.
- Fecha: del 3 al 19 de abril de 2026.
- Sede: por confirmar.
- Fixture: pendiente.
6. Conmebol Liga de Naciones Femenina – Abril 2026
- Selección Colombia Femenina de Mayores.
- Fecha: del 7 al 18 de abril de 2026.
- Fixture:
- 10 de abril – Fecha 5.
- 14 de abril – Fecha 6.
- 18 de abril – Fecha 7.
7. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17 2026
- Selección Colombia Femenina Sub-17.
- Fecha: del 22 de abril al 16 de mayo de 2026.
- Sede: por confirmar.
- Fixture: pendiente.
8. Fecha FIFA – Junio 2026 (Masculina Mayores)
- Selección Colombia Masculina de Mayores.
- Fecha: del 1 al 9 de junio de 2026.
- Sede: por confirmar.
- Fixture: pendiente.
9. Conmebol Liga de Naciones Femenina – Junio 2026
- Selección Colombia Femenina de Mayores.
- Fecha: del 1 al 9 de junio de 2026.
- Fixture:
- 5 de junio – Fecha 8.
- 9 de junio – Fecha 9.
10. Copa Mundial de la FIFA 2026
Selección Colombia Masculina de Mayores.
Fecha: del 11 de junio al 19 de julio.
Sede: Estados Unidos, México y Canadá.
Fixture:
- Miércoles 17 de junio – 9:00 p. m. (hora COL).
UFA vs. Colombia.
Estadio Azteca, Ciudad de México.
- Martes 23 de junio – 9:00 p. m. (hora COL).
Colombia vs. Play Off 1.
Estadio Chivas, Guadalajara.
- Sábado 27 de junio – 6:30 p. m. (hora COL).
Colombia vs. Portugal.
Hard Rock Stadium, Miami.
11. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-17 de Futsal
Selección Colombia Masculina Sub-17 (Futsal).
Fecha: del 8 al 16 de agosto.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.
12. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-20 de Fútbol Playa
Selección Colombia Masculina Sub-20 de Fútbol Playa.
Fecha: del 22 al 30 de agosto.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.
13. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-20 de Futsal
Selección Colombia Femenina Sub-20 (Futsal).
Fecha: del 5 al 13 de septiembre.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.
14. Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 2026
Selección Colombia Femenina Sub-20.
Fecha: del 5 al 27 de septiembre.
Sede: Polonia.
Fixture: pendiente.
15. Fecha FIFA – Septiembre / Octubre (Masculina Mayores)
Selección Colombia Masculina de Mayores.
Fecha: del 21 de septiembre al 7 de octubre.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.
16. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-20 de Futsal
Selección Colombia Masculina Sub-20 (Futsal).
Fecha: del 25 de septiembre al 5 de octubre.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.
17. Fecha FIFA Femenina – Octubre (Mayores)
Selección Colombia Femenina de Mayores.
Fecha: del 6 al 13 de octubre.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.
18. Fecha FIFA Noviembre (Mayores Masculina)
Selección Colombia Masculina
Fecha: 9 y 17 de noviembre
Fixture: pendiente.
19. Fecha FIFA Femenina - Noviembre (Mayores)
Selección Colombia Femenina
Fecha: 24 de noviembre y 5 de diciembre
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.