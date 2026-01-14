Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Colombia

La FCF confirmó el calendario de la Selección Colombia para 2026

La Tricolor afrontará varias competiciones en distintas ramas y categorías.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Calendario de la Selección Colombia para 2026
Selección Colombia // Colprensa

Durante este martes 13 de enero, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el calendario de competencias para la Selección Colombia en distintas categorías y ramas.

A través de sus perfiles oficiales y con un comunicado oficial se confirmaron algunas fechas, torneos, sedes y hasta horarios de los compromisos que afrontarán los combinados que representan a la FCF.

Rodallega no fue ajeno al regreso de Falcao y le envió mensaje de bienvenida

Lea también

Rodallega no fue ajeno al regreso de Falcao y le envió mensaje de bienvenida

1. Conmebol Copa América de Futsal 2026

  • Selección Colombia Masculina de Mayores (Futsal).
  • Fecha: del 24 de enero al 1 de febrero de 2026.
  • Sede: Asunción, Paraguay.
  • Fixture:
    • Sábado 24 de enero – 12:30 p. m. (hora COL).
    • Domingo 25 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).
    • Lunes 26 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).
    • Jueves 29 de enero – 10:00 a. m. (hora COL).

2. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-20 2026

  • Selección Colombia Femenina Sub-20.
  • Fecha: del 4 al 28 de febrero de 2026.
  • Sede: Asunción, Paraguay.
  • Fixture: pendiente.

3. SheBelieves Cup 2026

  • Selección Colombia Femenina de Mayores.
  • Fecha: del 24 de febrero al 7 de marzo de 2026.
  • Sede: Estados Unidos.
  • Fixture:
    • Domingo 1 de marzo: Canadá vs. Colombia (Nashville, TN).
    • Miércoles 4 de marzo: Argentina vs. Colombia (Field, Columbus, OH).
    • Sábado 7 de marzo: Estados Unidos vs. Colombia (Harrison, NJ).

4. Fecha FIFA – Marzo 2026 (Masculina Mayores)

  • Selección Colombia Masculina de Mayores.
  • Fecha: del 23 al 29 de marzo de 2026.
  • Sede: Estados Unidos.
  • Fixture:
    • Jueves 26 de marzo: Colombia vs. Honduras (Orlando, Florida).
    • Domingo 29 de marzo: Colombia vs. Francia (Landover, Maryland).
  • Horarios: pendientes de confirmación.

5. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-17 2026

  • Selección Colombia Masculina Sub-17.
  • Fecha: del 3 al 19 de abril de 2026.
  • Sede: por confirmar.
  • Fixture: pendiente.

6. Conmebol Liga de Naciones Femenina – Abril 2026

  • Selección Colombia Femenina de Mayores.
  • Fecha: del 7 al 18 de abril de 2026.
  • Fixture:
    • 10 de abril – Fecha 5.
    • 14 de abril – Fecha 6.
    • 18 de abril – Fecha 7.

7. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17 2026

  • Selección Colombia Femenina Sub-17.
  • Fecha: del 22 de abril al 16 de mayo de 2026.
  • Sede: por confirmar.
  • Fixture: pendiente.

8. Fecha FIFA – Junio 2026 (Masculina Mayores)

  • Selección Colombia Masculina de Mayores.
  • Fecha: del 1 al 9 de junio de 2026.
  • Sede: por confirmar.
  • Fixture: pendiente.
Cali anunció seis salidas inesperadas para 2026

Lea también

Cali anunció seis salidas inesperadas para 2026

9. Conmebol Liga de Naciones Femenina – Junio 2026

  • Selección Colombia Femenina de Mayores.
  • Fecha: del 1 al 9 de junio de 2026.
  • Fixture:
    • 5 de junio – Fecha 8.
    • 9 de junio – Fecha 9.

10. Copa Mundial de la FIFA 2026

Selección Colombia Masculina de Mayores.

Fecha: del 11 de junio al 19 de julio.

Sede: Estados Unidos, México y Canadá.

Fixture:

  • Miércoles 17 de junio – 9:00 p. m. (hora COL).
    UFA vs. Colombia.
    Estadio Azteca, Ciudad de México.
  • Martes 23 de junio – 9:00 p. m. (hora COL).
    Colombia vs. Play Off 1.
    Estadio Chivas, Guadalajara.
  • Sábado 27 de junio – 6:30 p. m. (hora COL).
    Colombia vs. Portugal.
    Hard Rock Stadium, Miami.

11. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-17 de Futsal

Selección Colombia Masculina Sub-17 (Futsal).

Fecha: del 8 al 16 de agosto.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

12. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-20 de Fútbol Playa

Selección Colombia Masculina Sub-20 de Fútbol Playa.

Fecha: del 22 al 30 de agosto.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

13. Conmebol Sudamericano Femenino Sub-20 de Futsal

Selección Colombia Femenina Sub-20 (Futsal).

Fecha: del 5 al 13 de septiembre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

14. Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 2026

Selección Colombia Femenina Sub-20.

Fecha: del 5 al 27 de septiembre.

Sede: Polonia.

Fixture: pendiente.

15. Fecha FIFA – Septiembre / Octubre (Masculina Mayores)

Selección Colombia Masculina de Mayores.

Fecha: del 21 de septiembre al 7 de octubre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

16. Conmebol Sudamericano Masculino Sub-20 de Futsal

Selección Colombia Masculina Sub-20 (Futsal).

Fecha: del 25 de septiembre al 5 de octubre.

Sede: lugar pendiente.

Fixture: pendiente.

Detalles del proyecto que tenía Yeison Jiménez con la Selección Colombia para el Mundial

Lea también

Detalles del proyecto que tenía Yeison Jiménez con la Selección Colombia para el Mundial

17. Fecha FIFA Femenina – Octubre (Mayores)
Selección Colombia Femenina de Mayores.
Fecha: del 6 al 13 de octubre.
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.

18. Fecha FIFA Noviembre (Mayores Masculina)
Selección Colombia Masculina
Fecha: 9 y 17 de noviembre
Fixture: pendiente.

19. Fecha FIFA Femenina - Noviembre (Mayores)
Selección Colombia Femenina
Fecha: 24 de noviembre y 5 de diciembre
Sede: lugar pendiente.
Fixture: pendiente.

En esta nota

Colombia Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol Mundial 2026