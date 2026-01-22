Novedades en el formato de la Liga Femenina Betplay 2026

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer detalles del campeonato femenino de este año. El fútbol femenino despierta mucho más interés, el objetivo de los equipos es planificar la competencia para alcanzar su punto máximo en las finales del campeonato, y tras este jugar la Copa Libertadores.

Deportivo Cali Femenino se coronó campeón de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025, tras superar a Independiente Santa Fe en una emocionante final que se definió desde el punto penal.

El conjunto cardenal ganó 1-0 en Bogotá en el partido de ida, mientras que las azucareras igualaron la serie 1-0 en Palmira. Con el marcador global igualado, la definición llegó desde los doce pasos, donde Deportivo Cali se impuso 5-4 en la tanda y levantó así el trofeo de campeonas.

¿Cuántos equipos jugarán este campeonato?

Se prevee que en total entre 16 y 18 equipos participarán en la Liga, por ahora han confirmado Deportivo Cali, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Atlético Nacional, Internacional, Yumbo, Real Santander, Atlético Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios, Fortaleza, Internacional Bogotá, Junior, y Once Caldas. Posteriormente, se sumaron Pasto y Llaneros.

Novedades en el campeonato que se disputa en la temporada 2026

Hay una gran novedad con respecto al campeonato que se disputó el año pasado, los cuadrangulares ya no definirán los finalistas si no los semifinalistas. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán para definir los semifinalistas.

Estructura de la Liga Femenina 2026

Fase I: Todos contra todos más una jornada de clásicos.

Fase II: Cuadrangulares con los 8 mejores equipos clasificados, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada grupo jugará un formato de todos contra todos a ida y vuelta.

Fase III: Semifinales a ida y vuelta, enfrentando al primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B (1A vs. 2B) y al primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A (1B vs. 2A).

Fase IV: Gran final a ida y vuelta entre los ganadores de las semifinales.



