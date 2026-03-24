¡Oficial! Hernán Torres ya tiene equipo en el fútbol ecuatoriano

El experimentado técnico colombiano Hernán Torres inicia un nuevo capítulo en su carrera tras ser confirmado como entrenador de Orense SC, en Ecuador. Su llegada marca otro desafío internacional para un estratega con amplio recorrido en el fútbol sudamericano, caracterizado por procesos intensos, resultados competitivos y una constante capacidad de reconstrucción.

El DT colombiano tiene una nueva misión junto al Orense Sporting Club, equipo de Ecuador

El ciclo de Hernán Torres en Millonarios llegó a su fin en medio de resultados adversos y con cifras que reflejan un rendimiento muy por debajo de las expectativas. El experimentado entrenador dirigió un total de 19 partidos en esta etapa, con un balance de seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, números que se traducen en un discreto 40,3 % de rendimiento.

La salida del técnico se produjo tras la reciente caída frente a Deportivo Pasto, resultado que terminó por agotar la paciencia de la dirigencia. El propio Torres había reconocido en días previos la presión que rodeaba su continuidad, y finalmente fue notificado de la decisión en la madrugada, la cual posteriormente fue oficializada por el club mediante un comunicado.

El proceso estuvo marcado por la ruptura de rachas históricas negativas para la institución. La derrota en Pasto significó el fin de un invicto de nueve años sin caer en esa plaza, mientras que la caída frente a Junior de Barranquilla en Bogotá cortó una racha de ocho años sin derrotas ante ese rival en condición de local.

Hernán Torres, un entrenador con trayectoria en el FPC

Torres dio sus primeros pasos como entrenador en Deportes Tolima, club en el que pasó de asistente a técnico principal en 2007. Allí consolidó su nombre tras varias campañas destacadas entre 2008 y 2011, alcanzando un subcampeonato de liga y múltiples clasificaciones a instancias finales, además de potenciar jugadores que luego llegaron a la Selección Colombia o al exterior.

Su buen trabajo lo llevó a dirigir a Millonarios en 2012, donde alcanzó el punto más alto de su carrera. Bajo su mando, el equipo capitalino rompió una sequía de 24 años sin títulos y se consagró campeón del Torneo Finalización, en una campaña que también incluyó semifinales de Copa Sudamericana. Sin embargo, tras un 2013 irregular, dejó el cargo en medio de resultados adversos.

Hernán Torres tuvo un breve y complicado regreso a Millonarios en 2025-2026

Posteriormente, su carrera continuó con pasos por Independiente Medellín, donde fue subcampeón en 2014, y una primera experiencia internacional con Liga Deportiva Alajuelense, en la que también alcanzó una final. En 2016 asumió el reto de devolver a América de Cali a la primera división, objetivo que cumplió con éxito tras lograr el ascenso.

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Su recorrido internacional incluyó etapas en Perú con FBC Melgar, donde fue campeón del Torneo Clausura 2018, y en Ecuador con Emelec. No obstante, fue en su segundo ciclo con Deportes Tolima donde volvió a destacar, conquistando la Liga 2021-I y la Superliga 2022, además de sumar otros subcampeonatos.

Antes de su llegada a Orense, Torres tuvo un breve y complicado regreso a Millonarios en 2025-2026, con resultados que no acompañaron su gestión. Ahora, el técnico tolimense asume un nuevo reto en el fútbol ecuatoriano, con la misión de aportar su experiencia y devolver protagonismo a un club que apuesta por su trayectoria para crecer competitivamente.