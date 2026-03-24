Medellín salió perjudicado por el árbitro en el duelo ante Santa Fe y Restrepo explotó

Santa Fe y Medellín fueron dos de los protagonistas de la fecha 13 de la Liga Betplay, protagonizando un auténtico espectáculo deportivo en el Estadio El Campín y que dejó con los tres puntos al equipo que dirige Pablo Repetto.

Medellín se marchó con las manos vacías de la capital del país y Alejandro Restrepo no estaba contento, en especial tomando en cuenta una serie de irregularidad en las decisiones que se tomaron con el pasar del partido, en donde justamente hubo dos expulsiones que alteraron el resultado.

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Alejandro Restrepo confesó que hubo cosas raras en el duelo ante Santa Fe

Independiente Santa Fe hizo respetar su condición de local y se fue con los tres puntos al ganar por un marcador de 2-1 en un encuentro que estuvo marcado por varias situaciones controversiales que envolvieron a ambos equipos.

La escuadra de Pablo Repetto, aunque ganó, fue juzgada por haberlo hecho con una corta diferencia ante un equipo que solamente tenía nueve jugadores en cancha.

Justo esta situación también es la que causó controversia en el 'poderoso de la montaña', ya que las dos expulsiones alteraron el rumbo del partido y hubo otras decisiones que, para Alejandro Restrepo, son bastante discutidas y "extradeportivas".

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"Hay molestia por parte de nosotros, nos sentimos perjudicados enormemente por las situaciones de juego. El equipo se entregó completo, dejó la última gota de sudor, busco empatarlo con 11, con 10, con 9, pero desafortunadamente pero no nos alcanzó, hubo cosas extradeportivas".

"Comenzando el segundo tiempo hay una falta de Daniel Torres que no es amarilla, hay que decir las cosas, y la falta de Alexis Serna tampoco es amarilla y desvirtúa el juego. Acá no hay que venir a hablar del árbitro si es bueno o malo, yo se lo dije “eres de los árbitros mas jóvenes, tienes proyección, estas pitando partidos importantes”, pero cuando un equipo se ve sistemáticamente preocupado es muy difícil".

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Próximo partido de Medellín en la Liga Betplay

El 'poderoso de la montaña' asumirá un duelo importante contra América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot. Este duelo corresponde a la fecha 14 y se jugará el lunes 30 de marzo sobre las 18:10 hora Colombia.

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El Independiente Medellín quedó ubicado en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026, donde tendrá un reto exigente frente a rivales de alto nivel.