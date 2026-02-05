Oficial: Santa Fe anunció una ‘joya’ para la Copa Libertadores

El lateral derecho antioqueño de 28 años, Mateo Puerta, ha sido anunciado como nuevo jugador de Independiente Santa Fe, futbolista que había sido pretendido por grandes equipos del fútbol colombiano como Atlético Nacional y Millonarios.

El defensor se suma a las órdenes del técnico Pablo Repetto para lo que serán los desafíos del equipo ‘cardenal’ en esta nueva temporada, que tendrá como máximo reto la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Lea también: Cuatro equipos del FPC se frotan las manos ante la posible venta de Jhon Arias

Santa Fe anunció la llegada de un cotizado lateral colombiano

El equipo rojo de la capital del país no ha cerrado su mercado de fichajes y este miércoles dio a conocer una nueva incorporación, defensor que llega en condición de préstamo por un año desde Águilas Doradas, conjunto con el que recientemente renovó su contrato.

El lateral derecho ya había estado en el radar de Millonarios y Atlético Nacional, sin embargo, no hubo grandes avances y el jugador siguió jugando para Águilas Doradas, que terminó cediendo ante el interés de Independiente Santa Fe y la gran vitrina que representa para Mateo jugar la Copa Libertadores.

Reportes indican que la negociación entre las partes fue extensa, pero finalmente llegó a buen puerto, futbolista que este mismo miércoles ya tuvo su primer entrenamiento con el ‘León’.

La trayectoria de Mateo Puerta, el nuevo fichaje de Santa Fe

El futbolista que surgió en las divisiones menores del Internacional de Palmira, también ha vestido la camiseta del Deportivo Cali antes de militar en Águilas Doradas, futbolista que de momento registra 214 partidos, 8 goles y 9 asistencias en su carrera deportiva.

Un lateral que despierta mucha expectativa por lo que pueda hacer en Santa Fe, pues su nombre estuvo en el radar de otros grandes del fútbol colombiano que también lo querían por sus destacadas habilidades.

En otras noticias: otro delantero argentino podría llegar a Santa Fe