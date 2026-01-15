Olimpia vs Colo Colo EN VIVO HOY jueves 15 de enero - Serie Río de La Plata

Olimpia y Colo Colo se enfrentarán este jueves 15 de enero en un partido amistoso de pretemporada que hace parte de la Serie Río de La Plata, certamen que reúne a varios clubes históricos del continente en territorio uruguayo.

El compromiso se disputará en el estadio Luis Franzini de Montevideo, escenario en el que ambos equipos buscarán ajustar piezas y sumar rodaje competitivo de cara a los desafíos oficiales que afrontarán durante la temporada 2026.

Tanto Olimpia como Colo Colo tienen el objetivo de ser protagonistas en sus respectivas ligas, por lo que este duelo representa una buena prueba para medir el nivel de sus plantillas y las ideas de sus cuerpos técnicos.

En el plano internacional, los panoramas son distintos: Colo Colo no disputará torneos continentales en 2026, mientras que Olimpia sí tendrá presencia internacional, ya que competirá en la Copa Sudamericana, motivo adicional para tomarse con seriedad este encuentro amistoso.

Olimpia vs Colo Colo: cómo VER EN VIVO HOY jueves 15 de enero

El partido Olimpia vs Colo Colo por la Serie Río de La Plata se disputará este jueves 15 de enero a partir de las 21:00 (hora de Paraguay y Chile). El duelo se podrá ver en Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

España: 02:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 18:00