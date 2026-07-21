Once Caldas pasó la escoba: altas y bajas con las que arranca el semestre

Once Caldas está listo para iniciar un nuevo semestre con la ilusión de ser protagonista en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay. Este martes 21 de julio, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera hará su debut oficial frente a Envigado en el estadio Palogrande, por la ida de los dieciseisavos de final del torneo copero, con una plantilla que presenta varias novedades entre incorporaciones y salidas.

Tras poco más de un mes de pretemporada, el cuadro albo buscará consolidar un proyecto deportivo que genera expectativa, aunque también algunas dudas entre la afición por la partida de futbolistas importantes y un mercado de fichajes que todavía no parece cerrado.

Once Caldas mueve su plantilla para el segundo semestre: las altas y bajas con las que afrontará Liga y Copa BetPlay

Pensando en competir en los dos frentes, el Blanco incorporó cinco jugadores para reforzar diferentes zonas del campo. Llegaron el lateral izquierdo Andrés Correa, el defensor central Daniel Londoño, el volante Juan Pablo Nieto, el mediocampista Andrés Colorado y el delantero Edwin Torres.

Además, la dirigencia continúa trabajando para cerrar la llegada de un nuevo arquero. Luego de frustrarse la contratación de Jorge Soto, el principal candidato es el venezolano Jesús David Camargo Villafañe, actualmente en Deportivo Táchira e integrante de la selección de Venezuela.

El mercado también dejó salidas sensibles. El volante Robert Mejía fue transferido al fútbol ruso, mientras que el arquero James Aguirre continuará su carrera en Millonarios. A ellos se suma Iván Rojas, quien fichó por Águilas Doradas.

Las bajas que dejaron huella en el plantel

Igualmente, finalizaron su vínculo con el club Déinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo y Luis "Niche" Sánchez, movimientos que obligarán al cuerpo técnico a encontrar nuevas alternativas para mantener la competitividad del equipo.

En la pretemporada, Once Caldas dejó buenas sensaciones con victorias sobre Boca Juniors de Cali, Deportivo Pereira (en dos ocasiones) y Leones de Itagüí, además de un empate sin goles frente a Racing de Uruguay.

Ahora, todas esas conclusiones serán puestas a prueba en la competencia oficial. El debut será ante Envigado por la Copa BetPlay y, posteriormente, el equipo recibirá al Cúcuta Deportivo en el inicio de la Liga BetPlay.

El reto de Hernán Darío Herrera será convertir las nuevas piezas en un equipo competitivo que vuelva a pelear por los primeros lugares y responda a las expectativas de una afición que espera recuperar el protagonismo perdido.