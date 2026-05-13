Otra selección hizo oficial la convocatoria definitiva para el Mundial

Queda menos de un mes para que inicie el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Cada selección tendrá la oportunidad de convocar a 26 jugadores después de la nueva reglamentación que amplió el número de futbolistas que actuarán en el certamen mundialista.

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Hasta ahora, Bosnia y Herzegovina había sido la única selección que se animó a lanzar la lista de 26 jugadores antes de la fecha límite que es el 2 de junio. Por ahora, varias naciones están haciendo oficiales las prelistas de, mínimo, 55 futbolistas, pero algunas ya quieren preparar en forma la competencia con todas las piezas disponibles que tendrán regularidad en la Copa del Mundo.

La segunda selección que llamó a los 26 jugadores para afrontar y preparar el Mundial fue Suecia. Dos selecciones que clasificaron por medio del repechaje y, seguramente, los suecos tendrán que corregir la cara en las clasificatorias y en los anteriores partidos por malos resultados.

LA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE SUECIA

Para esta convocatoria oficial de cara al Mundial de 2026, el cuadro sueco no dejó a nadie afuera. Anthony Elanga, Viktor Lindelöf, Lucas Bergvall, Alexander Isak y Viktor Gyökeres que son las máximas figuras de Suecia bajo la dirección técnica del entrenador inglés, Graham Potter.

Después de lanzar la convocatoria, Graham Potter, entrenador británico afirmó que esta decisión de los convocados pasa por, “un grupo unido y fuerte donde cada jugador saca lo mejor de sí”. Suecia necesita dar un golpe en el certamen, dado que tuvieron muchas dificultades para sellar la clasificación".

Con figuras, esta es la nómina de 26 convocados de Suecia para afrontar el Mundial de 2026:

Arqueros

Viktor Johansson (Stoke City)

Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna)

Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensores

Hjalmar Ekdal (Burnley)

Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

Isak Hien (Atalanta)

Emil Holm (Juventus)

Gustaf Lagerbielke (Braga)

Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)

Eric Smith (St. Pauli)

Carl Starfelt (Celta)

Elliot Stroud (Mjällby)

Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mediocampistas y delanteros

Taha Ali (Malmö)

Yasin Ayari (Brighton)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Anthony Elanga (Newcastle)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Alexander Isak (Liverpool)

Jesper Karlström (Udinese)

Gustaf Nilsson (Brujas)

Benjamin Nygren (Celtic)

Ken Sema (Pafos)

Mattias Svanberg (Wolfsburgo)

Besfort Zeneli (Union SG)

LA RUTA DE SUECIA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE 2026

De milagro, la selección de Suecia logró sellar la clasificación al Mundial después de disputar la repesca mundialista, pero todo se dio gracias a la Liga de Naciones de la UEFA, dado que, en las Eliminatorias de Europa, los suecos quedaron últimos en su respectivo grupo con solo dos puntos.

La Liga de Naciones le dio la mano para clasificar al certamen mundialista. Jugó los repechajes europeos para poder asegurar su boleto a Estados Unidos, Canadá y México. Enfrentó primero a Ucrania ganando con un marcador de 1-3 y luego tuvo que medirse con Polonia en otra victoria 3-2.

Suecia fue de menos a más para clasificar y para poder estar dentro de otro Mundial. Con un ataque de ensueño, avisa bastante a sus rivales en la necesidad de hacer un buen Mundial.

SUECIA CONFIRMÓ PREPARACIÓN PARA EL MUNDIAL

Tras la clasificación, Graham Potter no quiere perder tiempo y por eso citó a 26 jugadores de una vez. El entrenador británico va a preparar el Mundial con todos sus elementos y con la necesidad de llegar lejos. Antes de afrontar el certamen mundialista, el seleccionado sueco enfrentará a Noruega y Grecia en amistosos previos.

Por su parte, en el Mundial, Suecia está en el grupo con Túnez, Países Bajos y Japón con la necesidad de sellar el paso a los dieciseisavos de final. Los suecos quieren ser protagonistas después de unos malos resultados en las clasificatorias de Europa.