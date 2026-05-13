Tabla de goleadores de la Liga BetPlay luego del triplete de Rodallega en Santa Fe - América

Hugo Rodallega fue la gran figura de la serie entre Independiente Santa Fe y América de Cali. El delantero de 40 años firmó cuatro goles en el global: uno en el partido de ida y tres en la vuelta, en una actuación que lo volvió a poner en el centro de la conversación ofensiva del torneo.

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El triplete en el juego decisivo no solo selló la clasificación del conjunto cardenal a semifinales, sino que también lo impulsó en la tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-I, donde ahora se ubica en el cuarto lugar con once anotaciones.

Curiosamente, este triplete reciente fue precisamente ante América, el equipo en el que Rodallega siempre manifestó que le habría gustado jugar, en parte por la afinidad que su padre tenía con esa institución.

¿Quién es e goleador de la Liga BetPlay?

Con sus once tantos, el atacante quedó a solo dos del máximo artillero parcial del campeonato, una de las revelaciones del semestre: Andrey Estupiñán, quien suma 13 goles jugando como extremo y no como delantero centro tradicional en el Deportivo Pasto.

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La pelea por el liderato de la tabla de goleadores está apretada, ya que Luis Fernando Muriel, de Junior, también aparece con once tantos, en una competencia individual que se definirá justamente en los playoffs.

De hecho, Rodallega tendrá al menos dos partidos más en las semifinales para seguir ampliando su registro.

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay 2026-I

1. Andrey Estupiñán, Deportivo Pasto - 13 (18)

2. Luis Fernando Muriel, Junior - 11 (19)

3. Jorge Rivaldo, Águilas Doradas - 11 (19)

4. Hugo Rodallega, Santa Fe - 11 (21)

5. Yeison Guzmán, América de Cali - 10 (18)

6. Alfredo Morelos, Atlético Nacional - 10 (19)

7. Dayro Moreno, Once Caldas - 10 (20)

8. Andrés Arroyo, Fortaleza - 9 (19)

9. Rodrigo Contreras, Millonarios - 8 (15)

10. Luis 'Chino' Sandoval, Deportes Tolima - 7 (13)

*Entre paréntesis, los partidos disputados.

¿Cuántos goles lleva Rodallega en Santa Fe?

En el plano histórico, Hugo Rodallega llegó a 73 goles con la camiseta cardenal en tres años y medio, cifra que le permitió igualar al bogotano Héctor Javier Céspedes en el décimo lugar de la tabla de goleadores históricos del club; además, está a uno de igualar a Omar Pérez, uno de los máximos ídolos de la institución.