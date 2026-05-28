Pablo Repetto habló tras clasificar a Sudamericana: “Fuimos por lo máximo que era Libertadores”

Pablo Repetto valoró el esfuerzo de Independiente Santa Fe tras la victoria 0-1 frente a Peñarol en Montevideo, resultado que le permitió al cuadro cardenal asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana, aunque sin alcanzar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador uruguayo reconoció que el equipo hizo su tarea en territorio charrúa, pero lamentó no haber recibido la ayuda necesaria desde el otro compromiso del grupo. “Necesitábamos el resultado y esperar que se diera un resultado que podía ser lógico, el de Platense con Corinthan, un empate, pero bueno, no se dio, nos quedamos con la Sudamericana, que es un premio”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

Repetto lamentó la eliminación de Libertadores pese al triunfo de Santa Fe en Montevideo

Santa Fe cerró la fase de grupos con una victoria importante como visitante, pero pagó caro algunos puntos cedidos anteriormente, especialmente en condición de local. Repetto hizo autocrítica y señaló que el equipo dejó escapar oportunidades que hoy habrían cambiado la historia en el torneo continental.

“Fuimos por lo máximo que era Libertadores y lamentablemente hoy hicimos lo que teníamos que hacer en algún partido antes, en algún detalle hizo que nos sumáramos a tres y quedamos en Sudamericana cuando creo que en algunos de los partidos que empatamos, sobre todo el local, pudimos un poquito más, pero bueno, terminamos ganando los partidos de Copa”, explicó.

El técnico también destacó la entrega física y mental de sus dirigidos durante un semestre cargado de competencia, en el que el club afrontó simultáneamente la Liga BetPlay y los torneos internacionales. Santa Fe, además, venía golpeado por la reciente eliminación en semifinales del campeonato colombiano frente a Junior en definición por penaltis.

“Terminamos muy bien, también el campeonato de local, independientemente que no podemos jugar la final por la tanda de penales. Así que bueno, mirar el futuro, ¿no? Mirar el futuro”, señaló el entrenador.

Repetto resaltó el sacrificio del plantel en medio de las constantes bajas por lesión y el desgaste acumulado: “Hoy nos toca descansar, los jugadores, la verdad que dieron un esfuerzo muy grande. Jugamos hoy 31 partidos en este primer semestre y el equipo se entregó, dejó todo y tuvimos bajas producto de toda la seguidilla, así que nada más felicitar a todos los jugadores”, concluyó.