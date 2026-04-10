Pablo Repetto ya no ve una con Santa Fe y fue de frente con el verdadero problema

Santa Fe y Peñarol fueron los últimos protagonistas de la primera fecha de la Copa Libertadores y los encargados de brindar un auténtico espectáculo deportivo en el Estadio El Campín frente a más de 20.000 espectadores.

Aunque el 'león' era el que estaba auspiciando como local, los uruguayos no le dejaron la tarea sencilla y terminaron arrebatándole la victoria, causando un empate 1-1 que no fue del agrado de Pablo Repetto, quien habló sobre la principal falencia del equipo.

Pablo Repetto habló de la debilidad de Santa Fe

Santa Fe saltó al terreno de juego del 'coloso de la 57' con la ilusión de sumar de a tres puntos en su debut en busca de la 'Gloria Eterna', en especial porque ya contaban con la presión de que Corinthians había ganado en Argentina 2-0 a Platense.

El 'león' intentó imponer condiciones y por un buen tramo del partido lo consiguió, habiéndose ido arriba en el marcador con una solitaria anotación de Emanuel 'Turro' Olivera, sobre el minuto 20, tras un cobro de tiro de esquina por parte de Frasica.

Para la segunda parte el duelo parecía que también se inclinaba a favor de Santa Fe, pero recibieron un duro golpe de realidad gracias al empate de Matías Arezo. Frente a esta situación claramente Repetto salió descontento y habló sobre la principal falencia de Santa Fe, la imprecisión.

"Pensamos que íbamos a jugar el partido más como comenzó el segundo tiempo, un poco más arriba, no dejando que Peñarol se acerque, pero ellos ejercen una presión de arranque sobre todo después de hacernos el gol. Nosotros fuimos un poco imprecisos en ese momento, pero como dije, ya después cuando sentíamos que estábamos bien con el partido que queríamos nos llega el gol y comenzó un partido más abierto".

En otras noticias: Resumen: Colombia (0) vs. Uruguay (2) | Conmebol Sub-17 2026

Análisis de Pablo Repetto tras el empate entre Santa Fe vs Peñarol

"Intentamos por todos lados. En el primer tiempo nosotros hicimos el gol y ellos como que insinuaban, pero no nos generaban opciones claras. Ya en el segundo tiempo cuando sentíamos que estábamos mejor porque presionábamos más alto y habíamos tenido más posibilidad, llega el gol, un gol raro por el saque del golero. Lo buscamos, ellos también en una contra y fue un partido que hubo peligro por lado y lado aunque siento que terminamos un poco mejor que ellos, pero lamentablemente no pudimos sumar tres puntos que hubieran sido fundamentales y que nos duelen".

Lea también [VIDEO] América recibió golpazo en Ecuador y le anotan el primero de la noche

Próximo partido de Pablo Repetto con Santa Fe

El siguiente duelo del equipo que comanda Pablo Repetto será de nuevo en la Liga Betplay, viviendo su primer clásico capitalino ante Millonarios.

Este compromiso será por la fecha 16 de la competencia local y se disputará en el Estadio El Campín, escenario deportivo en donde auspiciará como local Millonarios, el domingo 12 de abril sobre las 14:00 hora Colombia.