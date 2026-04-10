[VIDEO] América recibió golpazo en Ecuador y le anotan el primero de la noche

El enfrentamiento entre América de Cali y Macará protagonizan un duelo intenso y cargado de emociones desde los primeros minutos del partido que se está llevando en suelo ecuatoriano.

Ambos equipos mostraron argumentos futbolísticos interesantes, pero también evidenciaron aspectos por mejorar. El partido disputado en el Estadio Bellavista cantó su primera anotación en el minuto 12, aunque este fue un autogol.

Macará le marcó el primero a América en Copa Sudamericana

Desde el inicio, América intentó imponer condiciones a pesar de que se encontraba en condición de visitante. Con una propuesta ofensiva, el conjunto colombiano buscó abrir el marcador mediante la posesión y la presión alta, pero Macará sorprendió sobre los 12 minutos.

El conjunto ecuatoriano ganó un tiro de esquina que terminó en los pies de Posse, el cual se encargó de rematar directo al arco, pero en el camino la pelota se encontró con Josen Escobar, quien la desvió y anotó el autogol.

Sin embargo, este tanto fue un "balde de agua fría" que le sirvió al equipo de David González para despertar, ya que pasaron solamente 10 minutos para que marcara el empate.

Daniel Valencia fue el encargado de anotar el tanto del cuadro 'escarlata' sobre tras una asistencia de Tomás Ángel, quien empieza a sumar más minutos como titular.

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Próximo partido de América en la Copa Sudamericana

El siguiente duelo de América de Cali en este torneo internacional será el miércoles 15 de abril, en el Estadio Pascual Guerrero, sobre las 21:00 hora local. Este enfrentamiento se disputará ante Alianza Atlético, el cual debutó con empate ante Tigre de Argentina.