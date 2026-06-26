Países bajos aplastó y eliminó a Túnez en el Mundial

Sigue avanzando de la mejor manera la tercera jornada de la Copa Mundial y en la cual Países Bajos dio un paso fundamental hacia la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad por 3-1 sobre Túnez.

El conjunto neerlandés mostró mayor contundencia en los momentos clave del partido y supo reaccionar después del descuento parcial que tuvo Túnez para sumar tres puntos que lo dejan en una posición privilegiada de cara a la siguiente fase de la competencia.

Países Bajos clasificó primero al eliminar a Túnez

El encuentro comenzó con un golpe tempranero, ya que a penas a 3 minutos de haberse dado el pitazo inicial, Ellyes Skhiri marcó en propia puerta al intentar despejar un balón dentro del área, una acción desafortunada que terminó adelantando a Países Bajos.

La escuadra europea no dio tregua y continuó atacando, al punto en el que sobre el minuto 7 consiguió el segundo tanto que amplió la diferencia en el marcador y les dio más seguridad, todo gracias a Brian Brobbey.

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La reacción africana llegó en la segunda mitad. Al minuto 54 apareció Hazem Mastouri para vencer a Bart Verbruggen y establecer el 2-1, desatando la ilusión de Túnez, que durante varios minutos logró equilibrar el desarrollo del compromiso y soñó con sumar un resultado importante frente a uno de los favoritos del grupo.

Sin embargo, cuando el partido parecía entrar en un tramo de igualdad, Países Bajos volvió a demostrar la profundidad de su plantilla con Jan Paul van Hecke, quien se encargó de ampliar la diferencia con el tercer tanto neerlandés sobre el minuto 62, prácticamente sentenciando el compromiso.

¿Cuál sería el rival de Países Bajos en dieciseisavos de final?

Países Bajos logró clasificar en la primera posición del Grupo F con siete unidades, un sólido invicto que ahora lo hará enfrentarse en la instancia de dieciseisavos a la Selección de Marruecos, la cual terminó como segunda del Grupo C.