El camino de Colombia rumbo al partido contra Portugal

La Selección Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos de la Copa Mundial con el partido más importante y uno de los más esperados por todos los fanáticos del fútbol, el cual será contra la Selección de Portugal.

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Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, un viejo conocido de la 'tricolor' ya que fue aquí en donde perdieron la final contra Argentina, pero en esta ocasión todo sea diferente y que se pueda sacar un resultado positivo, aunque antes de este duelo la agenda está bastante apretada.

Agenda de Colombia antes de enfrentar a Portugal

El equipo comandado por Néstor Lorenzo consiguió su pase a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 tras llevarse las victorias y los respectivos tres puntos frente a RD Congo y Uzbekistán.

Ahora la 'tricolor' está obligada a ganarle o sacarle un empate al equipo en el que milita una de las estrellas más grandes del mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo, el cual precisamente viene de anotarle un doblete a Uzbekistán.

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La mentalidad de la Selección Colombia es clara, ganarle al conjunto europeo, y así lo dieron a conocer los propios jugadores una vez terminó el partido contra Congo. Para cumplir con el objetivo tuvieron su respectiva jornada de descanso para luego volver a realizar trabajos de la mano del cuerpo técnico en la sede deportiva de Atlas para luego viajar rumbo a Miami.

La 'tricolor' estará llegando a Estados Unidos el viernes 26 de junio y junto con ello también se llevarán a cabo actividades como:

Conferencia de prensa en el Hard Rock Stadium sobre las 2:30 p.m. hora local.

Sobre las 4:45 habrá zona mixta con algunos jugadores en el Florida Blue Training Center.

Finalmente sobre las 5:00 se llevará a cabo toma de imágenes de los entrenamientos previos al partido contra Portugal.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Portugal el sábado 27 de junio sobre las 18:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

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Tabla de posiciones del Grupo de Colombia