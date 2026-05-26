¡Papelón! Millonarios, eliminado de la Sudamericana en El Campín

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 1-2 frente a O'Higgins FC en El Campín, resultado que dejó al conjunto chileno con el segundo lugar del Grupo C y acabó con las aspiraciones internacionales del equipo embajador.

Millonarios necesitaba empatar: cayó 1-2 contra O'Higgins

La noche comenzó cuesta arriba para Millonarios, que sufrió desde muy temprano la contundencia del cuadro visitante. Apenas al minuto 7, Bastián Yáñez abrió el marcador luego de aprovechar un centro de Francisco González. El gol golpeó anímicamente al conjunto azul, que intentó reaccionar a través de la pelota quieta y los remates de media distancia, aunque sin efectividad.

El equipo capitalino tuvo aproximaciones claras con Sergio Mosquera, Rodrigo Contreras y Mateo García, pero volvió a sufrir defensivamente en el juego aéreo. Sobre el minuto 38, Alan Robledo apareció dentro del área tras un tiro de esquina para marcar el 0-2 parcial y silenciar El Campín.

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Para la segunda parte, Millonarios salió decidido a cambiar la historia. El técnico movió el banco con los ingresos de Jorge Hurtado, Carlos Sarabia y Álex Castro, modificaciones que le dieron mayor profundidad ofensiva al equipo.

Contreras dio esperanza, pero no fue suficiente

La reacción llegó al minuto 54. Hurtado envió un centro preciso y Rodrigo Contreras definió dentro del área para poner el 1-2 y devolver la esperanza al cuadro embajador. A partir de ahí, Millonarios adelantó líneas y buscó el empate con insistencia. Rodrigo Ureña probó desde fuera del área, Jorge Arias estuvo cerca de cabeza y hasta Radamel Falcao García, quien ingresó al minuto 64, intentó liderar la remontada.

O'Higgins resistió la presión en los minutos finales y sostuvo una victoria histórica que le permitió terminar segundo del grupo con 10 puntos.

Millonarios cerró su participación tercero con ocho unidades, quedando eliminado de la competencia continental en medio de un ambiente de frustración por no haber aprovechado su localía en el partido decisivo.