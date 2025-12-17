París FC vs Barcelona EN VIVO HOY miércoles 17 de diciembre por Champions League Femenina - Hora y canal

París FC y Barcelona se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Champions League Femenina, en un duelo en el que se prevé intensidad por el presente de ambos proyectos en el torneo.

El conjunto azulgrana llega como líder de la fase liga, con trece unidades y una diferencia de gol de +15, reflejo de su poder ofensivo y su dominio en las fechas anteriores.

Barcelona, vigente protagonista del certamen, buscará cerrar esta jornada consolidándose en la parte alta de la tabla y ratificando su condición de favorito al título.

Por su parte, París FC aparece en la décima casilla, de momento en zona de playoffs, con ocho puntos y una diferencia de gol de -1, por lo que el margen de error es mínimo.

Así, el cruce entre francesas y españolas se perfila como uno de los más llamativos de la jornada, con mucho en juego tanto para la pelea por el liderato como para la lucha por seguir con vida en la Champions.

París FC vs Barcelona: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 17 de diciembre

El partido París FC vs Barcelona por la sexta fecha de la Champions League Femenina, se disputará este miércoles 17 de diciembre a partir de las 15:00 (hora colombiana). El evento se podrá ver en Disney+ Premium y seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00

España: 21:00