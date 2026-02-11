Paris vs Real Madrid EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero - Champions League

Los octavos de final de la UEFA Women’s Champions League ofrecen un cruce de alto voltaje entre el Paris FC y el Real Madrid, dos proyectos ambiciosos que buscan seguir avanzando en la competencia más importantes a nivel de fútbol femenino.

Paris llega a esta instancia con la ambición de volver a pelear por el título. El conjunto parisino ha sido protagonista habitual en las últimas ediciones del torneo y cuenta con una plantilla de alto nivel y competitiva. Su fortaleza radica en la velocidad por las bandas, la calidad técnica en el mediocampo y una defensa sólida que sabe competir en escenarios de máxima exigencia.

Por su parte, el Real Madrid continúa creciendo en Europa. Aunque su historia en el fútbol femenino es más reciente en comparación con otros gigantes del continente, el club blanco ha dado pasos firmes para consolidarse como contendiente. Con un estilo dinámico y protagonismo de Linda Caicedo en la zona ofensiva, el Madrid apuesta por la movilidad de sus atacantes y la capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. En el mediocampo, la circulación rápida del balón será clave para romper la presión parisina y generar espacios.

Paris vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 11 de febrero

El partido Paris vs Real Madrid por la octava fecha de la Champions League se disputará este miércoles 11 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Paris vs Real Madrid en la Champions League?

El duelo definitivo que le terminará dando un cupo a los cuartos de final a una de estas dos icónicas escuadras se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero en la Ciudad Deportiva del Real Madrid sobre las 12:45 hora local.