Conversación entre Gamero y Cataño: ¿por qué no se dio su paso al Cali?

Daniel Cataño estuvo cerca de llegar al Deportivo Cali, aunque la transferencia no se dio el jugador comentó las razones y los argumentos que lo llevaron al poderoso. Una lesión privó de tener un gran debut en el Medellín.

Daniel Cataño reveló detalles de su conversación con Alberto Gamero por interés del Deportivo Cali

Ingresó al minuto 68 en reemplazo de Léider Berrío, al 78’, Cataño se vio obligado a abandonar el campo de juego, cediéndole su lugar a Alexis Serna. La salida del volante obedeció a molestias físicas, las cuales le impidieron continuar con normalidad en el compromiso correspondiente a la tercera fecha del campeonato. El parte médico dijo que Daniel Cataño presentó lesión de bajo grado del gastrocnemio, se encuentra realizando su reacondicionamiento muscular y físico.

Daniel Cataño comentó cómo fue su paso por Bolivia: “yo llego y logro acomodarme fácil al grupo, gracias a Dios allí no tuve lesiones, pude ayudar al grupo a conseguir y logramos clasificarnos”.

De voz del mediocampista, así se dio su paso a Independiente Medellín: “¿Qué es lo que pasa? Yo lo mencioné alguna vez igual que mi esposa cuando estábamos en Bogotá y jugábamos en Millonarios, ella empezó a sufrir de vértigo. Ella se lo pudieron tratar, le pudieron ayudar con ese tema, pero luego ya que llegamos a La Paz y este vuelve a aparecer un poco más fuerte, eso teniendo en cuenta la altura, teniendo que éramos solos allá, y yo tengo dos niñas entonces yo hay veces en iba a las concentraciones o para los para los viajes era a pesar de que ella no se fuera a marear, que no fuera a tener un episodio de eso y ella pendiente de las niñas”.

Aunque el Cali contaba con el visto bueno del jugador para avanzar, las negociaciones prosperaron, desde Bolívar tenían un contrato de dos años con Bolívar, apareció en las negociaciones Independiente Medellín: “Yo ya estuve acá, yo la primera vez que estuve en este equipo la verdad yo no me quería ir en ese momento, la verdad tuve una persona en ese momento que te digo que me asesoró mal y terminé yéndome del club en el último día que yo voy por mis papeles, entonces como que bueno me tuve que ir era el único año que yo había tenido la oportunidad de jugar en la ciudad porque yo siempre he estado lejos de mi familia, de mis padres”.

Finalmente, el jugador respondió la pregunta específica de Salome Fajardo, panelista de Despierta Win, ¿cómo fue la conversación con Gamero?”.

El mediocampista aseguró: “Eso se filtró en las redes fácil, yo dije que no había secreto, porque conozco al profe Alberto, tenemos una relación, hemos trabajado juntos en dos equipos, una vez yo recibí una llamada de su anterior presidente, estaban en todo este tema de la transición del nuevo grupo inversor, yo digo que por eso no avanzó tanto, ellos se comunicaron conmigo, me preguntaron las condiciones, en el momento no estaban tan acomodados, yo tenía un buen contrato en Bolivar”.

Daniel Cataño habló del interés del Deportivo Cali: "Yo hablé con ellos, con el profe Gamero"

Cataño, con pasado en Millonarios y Tolima con el entrenador del Cali, prosiguió: “no era fácil avanzar en el tema, para uno poder avanzar necesita algo muy concreto que fue lo que paso con el Medellín, don Raúl echó pa’ lante y me hizo una oferta formal, que uno podía llegar y presentar”.

Daniel firmó con el poderoso: “Yo hablé con ellos, con el profe Gamero, pero era un tema que si se quería avanzar tenía que haber hecho una propuesta formal, y Medellín fue el que la hizo y el resto es historia”.