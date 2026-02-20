¿Cuándo se juega la vuelta? Tolima espera por Táchira en Libertadores

Deportes Tolima vivió su primer juego en la Copa Libertadores 2026, el equipo de Lucas González dejó una aceptable imagen frente al Deportivo Táchira; sin embargo, el equipo local también se sintió maniatado; el duelo de vuelta es una cita por la que ambos esperan impacientemente.

Tolima derroto a Táchira en condición de visitante: gol de Kelvin Flórez

El Deportes Tolima dio un golpe de autoridad en territorio venezolano al imponerse sobre Deportivo Táchira y tomar ventaja en la serie de la Copa Conmebol Libertadores 2026.

El arranque fue intenso y muy disputado. Táchira se replegó con orden y apostó a la pelota quieta como principal arma. Un par de tiros de esquina pusieron en aprietos al arco defendido por Neto Volpi, mientras Peñaranda lideraba los avances locales. Antes de los 20 minutos, Angulo salvó a los visitantes tras un rebote peligroso en el área.

Tolima respondió con transiciones rápidas y mayor equilibrio en la mitad de la cancha. Juan Pablo Nieto fue eje del equipo, acompañado por las aproximaciones de Parra y el ‘Chino’ Sandoval. El primer tiempo terminó igualado, con alta fricción y mucho desgaste físico.

En el complemento, los ajustes de Lucas González dieron resultado. Al minuto 65, Kelvin Flórez silenció el estadio con un remate certero que significó el 1-0. En el cierre hubo emociones en ambas áreas, pero el marcador no se movió. El conjunto pijao sueña ahora con sellar su clasificación.

El partido de vuelta se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, el próximo jueves 26 de febrero, allí alguno de los dos quedará eliminado y el otro se medirá al ganador de la serie entre O'Higgins y Bahía.

El O'Higgins FC pegó primero en la serie ante Esporte Clube Bahia al imponerse 1-0 en el estadio Estadio El Teniente, por la ida de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2026.