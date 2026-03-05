Peláez y De Francisco EN VIVO HOY jueves 5 de marzo

El programa radial Peláez y De Francisco tendrá una nueva emisión este jueves 5 de marzo, la cual se podrá escuchar desde las 11:00 a. m. a través de La FM y también mediante la señal digital de Deportes RCN en YouTube, con análisis de los principales hechos del fútbol nacional e internacional.

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY

Uno de los temas centrales del programa será la clasificación de Millonarios a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de que el equipo azul eliminara a Atlético Nacional en la fase previa del torneo continental, resultado que dejó al cuadro embajador como uno de los representantes colombianos en la siguiente ronda.

Asimismo, el espacio radial analizará la derrota de Deportes Tolima ante O'Higgins en Chile, partido correspondiente a la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, resultado que obliga al conjunto pijao a buscar la remontada en el duelo de vuelta para mantener viva la opción de avanzar.

Durante la emisión también se realizará la previa del partido entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, compromiso que se disputará en la noche de este jueves por la fase previa de la Copa Sudamericana, duelo clave para definir otro de los clubes colombianos que accederá a la fase de grupos del certamen.

Además, el programa estará atento a lo que ocurra en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Independiente Medellín disputará esta noche el partido de ida de la tercera fase previa frente a Juventud de Las Piedras, serie determinante en la lucha por un cupo a la fase de grupos del torneo continental.