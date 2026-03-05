Confirman que habrá cambios arbitrales en la Liga BetPlay

El arbitraje del fútbol colombiano podría atravesar cambios importantes en su estructura durante los próximos meses, según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez este jueves 5 de marzo en su espacio Palabras Mayores, emitido a través de RCN Radio y Win Sports.

Durante el cierre de su intervención, el analista deportivo aseguró que se están evaluando modificaciones dentro del sistema arbitral que rige actualmente en el país.

Lo que dijo Carlos Antonio sobre el arbitraje en el FPC

En concreto, Vélez afirmó que “va a haber cambios decisivos en la estructura arbitral del fútbol colombiano”, dando a entender que se avecina una reestructuración que podría impactar la forma en que se manejan las designaciones y el funcionamiento del sistema arbitral.

Asimismo, el analista aclaró que estas modificaciones podrían no darse de inmediato, pero sí en un plazo relativamente cercano. En ese sentido, señaló que “de pronto no para ya pero sí luego del Mundial”, refiriéndose al proceso que se llevaría a cabo tras la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema del arbitraje ha sido motivo de debate constante en el fútbol colombiano durante las últimas temporadas, especialmente por varias decisiones polémicas registradas en diferentes partidos de la Liga BetPlay.

En muchos casos, los errores arbitrales han tenido incidencia directa en los resultados de los encuentros, lo que ha generado inconformismo entre clubes, jugadores, entrenadores e hinchas.

Las controversias no solo se han presentado por decisiones tomadas por los jueces centrales en el terreno de juego, sino también por intervenciones del sistema VAR, que en varias ocasiones también ha sido cuestionado.

Frente a este panorama, desde la Federación Colombiana de Fútbol y su Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol existiría la intención de impulsar ajustes que permitan elevar el nivel del arbitraje.

La idea, según lo que se ha conocido, es que dichas modificaciones contribuyan a mejorar la calidad de las decisiones arbitrales y, en consecuencia, fortalecer el desarrollo y la credibilidad del fútbol colombiano en sus diferentes competencias.