Peláez y De Francisco EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo

El programa radial Peláez y De Francisco tendrá una nueva emisión este miércoles 5 de marzo, la cual se podrá escuchar desde las 11:00 a. m. a través de La FM y mediante la señal digital de Deportes RCN en YouTube, con análisis de los principales temas del fútbol nacional e internacional.

Peláez y De Francisco EN VIVO

Uno de los ejes centrales del espacio será la previa del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, compromiso correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana, duelo que definirá a uno de los equipos colombianos que avanzará a la fase de grupos del certamen continental.

Asimismo, el programa analizará la participación de Deportes Tolima en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el conjunto pijao disputará en Chile el partido de ida de la tercera fase previa frente a O’Higgins, serie clave en su objetivo de ingresar a la fase de grupos.

En el ámbito internacional también habrá espacio para hablar de las lesiones de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, situaciones físicas que generan preocupación de cara al Mundial 2026, pues ambos futbolistas podrían perderse la cita orbital dependiendo de su evolución médica.

De esta manera, Peláez y De Francisco continuará ofreciendo un repaso completo de la actualidad futbolística, combinando análisis, opinión y debate alrededor de los torneos continentales y las grandes figuras del fútbol mundial, manteniendo el estilo crítico que caracteriza al programa.