Árbitros y VAR para la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I; el grueso de la jornada se disputará entre el 4 y el 10 de marzo, mientras que dos compromisos quedaron aplazados para abril.

El partido entre Fortaleza CEIF y Jaguares de Córdoba, programado en el estadio de Techo, será dirigido por Ferney Trujillo, acompañado por Yeison Vásquez y Fabián Hernández como asistentes. El VAR estará a cargo de Ricardo García.

En Bello Horizonte se enfrentarán Llaneros FC e Internacional de Bogotá, compromiso que tendrá como juez central a José Bautista, con Roberto Padilla y Eliécer Jiménez en las bandas, mientras que Never Manjarrez estará en el VAR.

Por su parte, el duelo entre Junior FC y Alianza FC Valledupar contará con Wílmar Montaño como árbitro principal. Jonathan Paniagua y Danilo Sarmiento serán asistentes, y Esnaider Pontón asumirá funciones en el VAR.

En Palmaseca, el compromiso entre Deportivo Cali y Once Caldas será arbitrado por Álvaro Meléndez, acompañado por Alexánder Guzmán y Julio Hoyos, con Lisandro Castillo como encargado del VAR.

Uno de los juegos más atractivos de la jornada será el choque entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, el cual tendrá como juez central al experimentado Wílmar Roldán, junto a David Fuentes y Jeferson Arias como asistentes, mientras Luis Picón estará en el VAR.

En Bogotá, Millonarios FC recibirá a Cúcuta Deportivo con Luis Delgado como árbitro central. Javier Patiño y Fabián Orozco serán asistentes, y Kéiner Jiménez estará encargado del VAR.

El compromiso entre Deportivo Pasto y América de Cali tendrá a Jhon Ospina como juez principal, acompañado por John León y Heiberth Calvo, mientras Mauricio Pérez operará el VAR.

Finalmente, el duelo entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira será dirigido por Javier Villa, con Carlos Zemanate y Elkin Charrys como asistentes, y Héider Castro al frente del VAR.

Fechas de Tolima - Santa Fe y Medellín - Chicó

Cabe recordar que los partidos Tolima vs Santa Fe y Medellín vs Chicó fueron aplazados para abril (4 y 22, respectivamente), y aún no cuentan con designaciones arbitrales.