Peligra el Mundial en México tras ola de violencia: esto dice FIFA

En las últimas horas se ha desatado la violencia en México como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que cayó en un operativo militar en Jalisco (oeste de México).

Como consecuencia de la ola de violencia, la Liga MX tuvo que suspender el derbi del fútbol femenino entre Guadalajara y América del domingo 22 de febrero, además, en el Clausura masculino no se celebró el Querétaro-Juárez FC que debía cerrar la séptima jornada del campeonato.

Los hechos de violencia han provocado reacción en medios internacionales que cuestionan si México puede ser una sede segura del próximo Mundial, sobre todo en Guadalajara, centro de los actos de represalia por la muerte del narcotraficante y que albergará cuatro encuentros de la cita futbolística.

La FIFA podría quitarle a México partidos del Mundial 2026

Los Estatutos de la FIFA y el Reglamento de la Copa Mundial explica las razones por las cuales se puede llegar a la suspensión de partidos o reubicación de sedes, causas que ponen en alerta a México porque evidentemente hoy en día no se podrían llevar a cabo los compromisos deportivos.

Art. 5.9 del Reglamento: La FIFA tiene el derecho de cancelar, reprogramar o reubicar partidos (o la competición entera) a su entera discreción por causas de fuerza mayor, que incluyen guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad.

reprogramar o reubicar partidos (o la competición entera) a su entera discreción por causas de fuerza mayor, que incluyen guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad. Art. 16 de los Estatutos: Si la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no puede operar adecuadamente debido a la situación interna o si el gobierno interfiere de manera que comprometa la organización, el Congreso de la FIFA puede suspender a la federación miembro.

¿Qué dice el gobierno mexicano sobre la situación actual y el Mundial de la FIFA 2026?

Cabe recordar que México había solicitado previamente a Estados Unidos una “tregua mundialista” para evitar crisis de violencia justo antes de la cita orbital, pero el operativo contra ‘El Mencho’ sugieren que hubo prioridad a la campaña contra el narcotráfico por sobre la agenda deportiva, algo que genera dudas sobre el control de seguridad por parte del gobierno ante las reacciones de los grupos subversivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a la calma y afirma que el Mundial adelante con todos los esquemas de seguridad establecidos para el evento deportivo, en un país donde recordemos se llevarán a cabo los partidos del repechaje intercontinental en marzo y que seguramente serán una gran prueba para saber la respuesta de México para garantizar el buen desarrollo del juego y la seguridad de todos los actores que quieran asistir a los partidos, así como también a los equipos, jugadores y demás integrantes de las selecciones.

