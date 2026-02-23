Beccacece se sinceró: “Tengo ya 20 jugadores que van a estar en el Mundial”

A falta de tres meses y medio para que arranque el Mundial, Ecuador ya empieza a mirar grandes posibilidades de cara a la competencia. Sebastián Beccacece sabe todo lo que está en juego, especialmente por las críticas que ha tenido a lo largo de su cargo dentro del combinado ecuatoriano.

Vea también: Luis Díaz es figura en Bayern Múnich, pero podría ser multado ¿Por qué?

Aunque selló la clasificación en la segunda casilla de las Eliminatorias Sudamericanas y fue la selección que menos goles recibió con tan solo cinco tantos en contra, los aficionados le exigen una mejor capacidad goleadora, pues, no tuvo mucha definición en el área rival.

Piden la salida de Sebastián Beccacece que, de igual forma, seguirá en la dirección técnica para el Mundial de 2026. Ecuador, como todas las selecciones tendrán la oportunidad de convocar a 26 jugadores y Beccacece ya tendría listo casi toda la nómina en un 80%.

LOS CONVOCADOS QUE TENDRÍA ECUADOR PARA EL MUNDIAL DE 2026

En esta Copa del Mundo, Ecuador enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Alemania. Deben buscar la clasificación en los primeros dos encuentros para no tener problemas frente a los alemanes con la necesidad de sellar el paso a los dieciseisavos de final.

Sebastián Beccacece ya ha afirmado en varias ocasiones que ya tendría lista la mayoría de los convocados para afrontar el Mundial de 2026. Seguramente, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Enner Valencia tendrán su lugar definido. Kendry Páez tiene poca regularidad en Europa y en River Plate, y, además, salió lesionado.

Le puede interesar: Santa Fe confirma lesionados para enfrentar a Nacional: ¿Cuántas bajas?

El entrenador argentino volvió a referenciar el tema de los convocados en una entrevista y afirmó que, “de acá a junio no sabemos qué puede pasar, pero si el Mundial fuese hoy, tendríamos ya un 80% de la lista definida como lo dije en octubre. Yo tengo 20 jugadores que siento que van a estar en el Mundial”.

De acuerdo con Bolavip Ecuador y con lo que se ha visto en anteriores citaciones, estos podrían ser esos 20 jugadores convocados para la selección ecuatoriana en el Mundial de 2026:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Piero Hincapié

William Pacho

Ángelo Preciado

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Nilson Angulo

John Yeboah

Lea también: Macnelly Torres comparó a Morelos con Muriel: "es de lejos, mejor"

Gonzalo Plata

Kendry Páez

Alan Minda

Denil Castillo

Enner Valencia

Leonardo Campana

Kevin Rodríguez

De esa lista habría que esperar a Kendry Páez que sufrió una lesión de hombro izquierdo. Estaría por fuera entre dos a cinco semanas, algo que le haría perderse los partidos de la Fecha FIFA de marzo enfrentando a Marruecos y a Países Bajos.

Además de los veinte jugadores que se filtraron en esa lista, faltarían seis futbolistas más en esa lista oficial. Sebastián Beccacece tendrá que revelar los convocados de manera definitiva en mayo, pero, seguramente los citados para afrontar los amistosos de marzo podrían mantenerse de cara a junio.