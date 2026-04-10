El empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Peñarol en el estadio El Campín dejó lecturas divididas, en Colombia la sensación pasa por la imposibilidad de manejar un resultado, y los pequeños detalles que el rival supo aprovechar. Los medios de comunicación celeste dejaron ver su fuerte posición.

Peñarol rescató un punto en su visita a El Campín de Bogotá: 1-1 contra Independiente Santa Fe

En Uruguay predominó una sensación clara: el equipo aurinegro pudo llevarse más que un punto de Bogotá. Así lo reflejaron varios medios de ese país, que destacaron tanto la reacción del conjunto visitante como una jugada polémica en los minutos finales que encendió el debate.

El partido comenzó favorable para Santa Fe, que se adelantó con un cabezazo de Emanuel Olivera tras un tiro de esquina. Sin embargo, la prensa uruguaya puso el foco en que esa acción generó controversia, al considerar que el córner previo no debió sancionarse. A partir de allí, según el análisis de medios como Ovación, del diario El País, el equipo dirigido por Diego Aguirre logró recomponerse y mostró una mejor versión en el segundo tiempo.

El empate llegó gracias a una destacada acción individual de Matías Arezo, quien firmó un gol de gran factura tras imponerse en velocidad y definición dentro del área. Ese tanto, según la prensa, impulsó a Peñarol a ir por la victoria en el tramo final del encuentro.

Leonardo Fernández y Víctor Moreno protagonizaron la polémica de la noche: ¿era penal para Peñarol?

Sin embargo, el momento más discutido llegó sobre el minuto 86, cuando una jugada dentro del área de Santa Fe desató la polémica. El mediocampista Leonardo Fernández intentó resolver una acción tras un rebote, logró controlar el balón y, en medio de una serie de amagues, fue al suelo tras la intervención del defensor Víctor Moreno. Aunque el arquero Weimar Asprilla terminó quedándose con la pelota, en Peñarol no dudaron en reclamar penal.

Las protestas fueron inmediatas, tanto de los jugadores en el campo como del cuerpo técnico, que pidió la revisión en el VAR. No obstante, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió no sancionar la falta, lo que generó molestia en la delegación visitante. Incluso, tras el pitazo final, el propio Fernández explicó la acción a sus compañeros, asegurando que el defensor “se tira con los dos pies para adelante”.

Medios como Montevideo Portal coincidieron en que la jugada era, al menos, discutible, y remarcaron que Peñarol se fue con la sensación de haber sido perjudicado.