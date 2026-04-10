Colombianos, en crisis internacional: flojo arranque en torneos Conmebol

El arranque de los clubes colombianos en la fase de grupos de los torneos Conmebol 2026 dejó un balance preocupante y sin señales alentadoras. La expectativa era demasiado alta, los equipos colombianos compitieron, pero dejaron dudas para lo que queda de la fase de grupos, que continúa la próxima semana.

Un empate y una derrota en la Copa Sudamericana: América y Millonarios tuvieron discretas participaciones

Tras disputarse la primera jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ningún equipo del país logró celebrar una victoria, firmando un registro de una derrota y cinco empates que evidencia la falta de contundencia en el plano internacional.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el empate de Independiente Santa Fe ante Peñarol en Bogotá. El conjunto capitalino no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos clave en su grupo. Este resultado se sumó a una serie de actuaciones discretas tanto en casa como en condición de visitante.

En la Sudamericana, Millonarios fue el único equipo colombiano que cayó, tras perder en Chile ante O’Higgins, en un partido en el que no logró imponer su juego. Por su parte, América de Cali rescató un empate frente a Macará en Ecuador, aunque el resultado dejó sensaciones cortas por el desarrollo del compromiso.

Cuatro empates en la Libertadores: Tolima igualó con Universitario 0-0

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El panorama en la Libertadores tampoco fue distinto. Junior igualó ante Palmeiras en Cartagena, Deportes Tolima empató en Ibagué frente a Universitario, e Independiente Medellín dejó escapar puntos en casa tras igualar con Estudiantes de La Plata. En todos los casos, los equipos colombianos mostraron dificultades para sostener ventajas o marcar diferencias en momentos clave.

Más allá de que se trata apenas del inicio de la fase de grupos, el balance enciende las alarmas. La falta de triunfos, especialmente en condición de local, genera dudas sobre el nivel competitivo frente a rivales del continente.

Los clubes colombianos quedan obligados a reaccionar en la próxima jornada si no quieren comprometer sus aspiraciones de clasificación. La segunda fecha será clave para cambiar la imagen y recuperar terreno en la escena internacional.