Con Messi, Argentina busca clasificar: nóminas confirmadas vs Austria

Llegó la hora definitiva para que Argentina y Austria se midan en, tal vez, el partido más duro de un grupo en el que también comparten con Argelia y con Jordania. Lionel Scaloni ya celebró el primer triunfo de la mano con Lionel Andrés Messi que marcó tres goles, mientras que Ralf Rangnick celebró también cuando los austriacos superaron a la selección asiática.

Aunque las declaraciones de Lionel Messi afirmando que pasó unos días difíciles y complicados, seguramente por la salud de su padre y por los rumores que han salido a lo largo de la semana, no hay ninguna duda de que el capitán y el ‘10’ argentino será inicialista.

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Su estado físico por una lesión con la que llegó antes de empezar el Mundial y por la situación personal de su familia no fueron problemas para figurar en la nómina inicialista.

Austria, por su parte, no tendrá desde el arranque a uno de los grandes jugadores y referentes de la selección austriaca como lo es Marko Arnautovic que ingresó en el segundo tiempo ante Jordania y cambió todo. Seguramente, Ralf Rangnick piensa que es mejor tenerlo para rematar partidos.

ALINEACIÓN DE ARGENTINA Y AUSTRIA EN LA SEGUNDA FECHA DEL MUNDIAL

Argentina viene de sacar una victoria categórica que era de esperarse en un grupo que no parece tan complicado. Tal vez Austria sea el rival que va a medir a la ‘Albiceleste’. Aunque había dudas con la presencia de Julián Álvarez desde el comienzo o en el banquillo de suplentes, Lionel Scaloni prefirió no exigirlo tanto y será suplente.

Sin muchas novedades saldrá Argentina con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Lionel Messi. La única diferencia es Molina que arranca por encima de Gonzalo Montiel.

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Por su parte, Austria sigue sin tener a Marko Arnautovic de titular y por la exigencia de Argentina, Ralf Rangnick saldrá con varias novedades y diferencias, pese a la victoria contra Jordania con un categórico 3-1.

La nómina austriaca estará conformada por Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch. Danso, Wanner y Gregoritsh son las novedades para este juego.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.