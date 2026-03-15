El colombiano James Rodríguez sumó un nuevo capítulo en su extensa trayectoria internacional al debutar este domingo con Minnesota United en la Major League Soccer.

Casi 120 días sin jugar profesionalmente: James Rodríguez debutó en la MLS

El mediocampista ingresó al minuto 60 en la visita frente a Vancouver Whitecaps, en un partido que ya estaba prácticamente definido, pues su equipo caía por un contundente 6-0.

El capitán de la Selección Colombia disputó cerca de media hora en territorio canadiense, en su primera presentación oficial con el conjunto de los Loons, al que llegó recientemente con la intención de recuperar continuidad y ritmo competitivo.

Aunque el contexto del partido no fue el ideal para su estreno, el ingreso de James generó expectativa entre los aficionados, quienes esperaban verlo nuevamente en acción tras varios meses sin disputar encuentros oficiales. Su último compromiso había sido el 19 de noviembre de 2025 con la selección colombiana.

James Rodríguez debutó en el Minnesota con una derrota contra Vancouver Whitecaps

El debut en la MLS se suma a una carrera marcada por múltiples estrenos en distintas ligas del mundo. James inició su camino profesional el 21 de mayo de 2006, cuando con apenas 14 años debutó con Envigado FC frente a Cúcuta Deportivo. Posteriormente dio el salto internacional con Banfield en Argentina, donde empezó a consolidar su talento.

Sus actuaciones lo llevaron luego al fútbol europeo, donde vistió las camisetas de clubes como FC Porto, AS Monaco, Real Madrid y Bayern Munich, además de experiencias posteriores en equipos como Everton FC, Olympiacos FC y Rayo Vallecano.

Con 34 años, el creativo colombiano inicia una nueva etapa en Norteamérica, donde buscará aportar su experiencia al Minnesota United y consolidarse como uno de los referentes del equipo en la temporada de la MLS.

Así fue el partido del colombiano James Rodríguez en su debut de la MLS

El mediocampista se posicionó tan pronto entró en la parte ofensiva, como media punta, al borde del área y detrás del centro delantero. Ingresó al 65.

Sabaly amargó el día del colombiano, a falta de quince minutos el equipo rival marcó la media docena de goles, Muller ingresó al terreno de juego. James se acercó en varias oportunidades a su terreno de juego para pedir la pelota y dar juego, recibió un par de faltas.

Al minuto 82 el colombiano cometió una falta y tuvo una pequeña discusión con el juez del partido. Cerca a los 90 minutos el colombiano tuvo una opción de cobrar un tiro libre, pero dejó la oportunidad para sus compañeros.