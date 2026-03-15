¿Se mete a la convocatoria de Lorenzo con Colombia? Actualidad de Jefferson Lerma

Jefferson Lerma volvió a la actividad con el Crystal Palace y entregó una noticia alentadora para la Selección Colombia, a pocos días de la próxima convocatoria del técnico Néstor Lorenzo. El mediocampista reapareció como titular y disputó los 90 minutos en el empate 0-0 frente al Leeds United, luego de casi un mes de ausencia por lesión.

Lerma no jugaba desde el 11 de febrero, cuando sufrió una molestia en el tendón de la corva durante un compromiso ante el Burnley. Desde entonces, el volante se perdió seis partidos con el conjunto londinense: tres por la Premier League y tres más en la UEFA Europa Conference League.

Lerma regresó a su posición habitual como volante de primera línea en el Crystal Palace

Superado el problema físico, el mediocampista regresó a su posición habitual como volante de primera línea y completó un partido sólido, con una valoración cercana al 7.3 en los análisis posteriores al encuentro. Durante el compromiso protagonizó varios duelos en la zona media y mostró nuevamente su habitual despliegue físico.

El regreso de Lerma llega en un momento clave, justo cuando se espera que Lorenzo anuncie la lista de convocados para la próxima fecha FIFA. La Selección Colombia disputará dos amistosos internacionales en Estados Unidos, donde enfrentará a Croacia y Francia como parte de su preparación internacional.

Jefferson Lerma recupera ritmo competitivo y perfila su regreso a la Selección colombia para jugar contra Francia y croacia

Mientras Lerma recupera ritmo competitivo y perfila su regreso al combinado nacional, otro colombiano del Crystal Palace sigue en recuperación.

Se trata del lateral Daniel Muñoz, quien sufrió un golpe en el hombro y aún no está disponible para reaparecer. El cuerpo técnico del club, encabezado por Oliver Glasner, prefiere no arriesgarlo y apunta a su retorno en los próximos compromisos europeos.

Con Lerma nuevamente en el campo y recuperando sensaciones, todo indica que el mediocampista volverá a ser una de las piezas clave en el esquema de la Selección Colombia para los amistosos de marzo.