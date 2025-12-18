¿Por qué Nacional vs Millonarios por Sudamericana se jugará en el Atanasio Girardot?

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, y ya se confirmó que el partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot.

La llave quedó definida este jueves 18 de diciembre, cuando se realizó el sorteo oficial del torneo organizado por la Conmebol, en el que ambos clubes colombianos quedaron emparejados.

Según el reglamento de la competencia, la fase previa se jugará a partido único, un formato que obliga a definir de inmediato la sede, pese a que hay varios detractores de este formato.

En este caso, el estadio Atanasio Girardot fue confirmado como escenario del encuentro debido al orden establecido en el sorteo realizado por la Conmebol.

La confederación determinó que el primer equipo en aparecer en las balotas sería local, y justamente Atlético Nacional fue el primer nombre en salir, lo que le otorgó el derecho de jugar en casa.

De esta manera, el conjunto verdolaga ejercerá la localía en Medellín, mientras que Millonarios tendrá que buscar la clasificación en condición de visitante, tal como en 2025, cuando fue eliminado por Once Caldas.

¿Cuándo se juega Nacional vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026?

El compromiso entre Nacional y Millonarios está previsto para disputarse durante la primera semana de marzo, aunque la fecha exacta será oficializada más adelante.

Por otro lado, el ingreso de la hinchada visitante al Atanasio Girardot aún no está definido y será materia de análisis en las próximas semanas por parte de la Comisión Local del Fútbol de Medellín.

Fechas de la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026

El ganador de este clásico del fútbol colombiano avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, instancia que se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo.