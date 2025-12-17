Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos?

La Conmebol ya tiene definido el calendario para la Copa Libertadores 2026 y uno de los momentos más esperados será el sorteo de la fase de grupos, que se realizará el miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con el cronograma oficial del ente rector del fútbol sudamericano, la fecha fue fijada con el objetivo de contar, para entonces, con la totalidad de los equipos clasificados a esta instancia del torneo.

La razón del aplazamiento hasta mediados de marzo es clara: antes del inicio de la fase de grupos se disputarán tres rondas previas que terminarán de definir los últimos cupos disponibles.

En esas fases preliminares se otorgarán cuatro casillas para la fase de grupos, lo que obliga a la Conmebol a esperar a que se completen todos los cruces antes de armar los bolilleros.

Fecha del sorteo de fases previas de Copa Libertadores

Eso sí, el camino hacia la Libertadores 2026 comenzará antes, pues el sorteo de las tres fases previas del certamen continental está programado para el jueves 18 de diciembre.

En el caso de Colombia, dos equipos tendrán que recorrer ese trayecto previo: Deportes Tolima e Independiente Medellín, que accedieron vía tabla de reclasificación.

Ambos clubes colombianos arrancarán su participación internacional desde la segunda fase previa, sin pasar por la primera ronda, lo que les exigirá superar al menos dos llaves para llegar a grupos.

Por su parte, Independiente Santa Fe y Junior FC ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos, luego de consagrarse campeones de la Liga BetPlay en 2025.

¿Cuándo inicia y cuándo acaba la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 está prevista para iniciar el 3 de febrero y concluir el 28 de noviembre, en una edición que volverá a reunir a los mejores equipos del continente en busca de la gloria internacional.