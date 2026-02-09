Porto vs Sporting de Lisboa EN VIVO HOY lunes 9 de febrero - Primeira Liga

Porto y Sporting de Lisboa protagonizarán este lunes 9 de febrero uno de los duelos más atractivos de la temporada en la Primeira Liga, en un partido que servirá como cierre de la fecha 21. El estadio Do Dragão será el escenario de un clásico por la lucha directa en la parte alta de la tabla.

El conjunto local llega a este compromiso como líder del campeonato con 55 puntos, consolidando una campaña sólida y regular. Porto sabe que una victoria en casa le permitiría dar un golpe de autoridad y ampliar la diferencia frente a uno de sus principales perseguidores en la carrera por el título.

Sporting de Lisboa, por su parte, es segundo con 51 unidades y afronta el encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea. En el equipo verdiblanco se destaca la presencia del colombiano Luis Javier Suárez, quien será titular.

Todo apunta a un partido cerrado y muy táctico en Do Dragão, con dos equipos que se conocen bien. Más allá de los tres puntos, el resultado puede marcar un punto de quiebre en la definición del campeonato portugués.

Porto vs Sporting de Lisboa: cómo VER EN VIVO HOY lunes 9 de febrero

El partido Porto vs Sporting de Lisboa por la fecha 21 de la Primeira Liga se disputará este lunes 9 de febrero a partir de las 15:45 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn Brasil, GolTV y Claro TV, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:45

España: 21:45

Portugal: 20:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:45

Bolivia y Venezuela: 16:45

Estados Unidos: 16:45 (D.C. y Florida) - 15:45 (Chicago) - 12:45 (Los Ángeles)

México: 14:45