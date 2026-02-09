Programación de la sexta fecha de Liga Betplay 2026-I

La Liga BetPlay afrontará una nueva jornada marcada por el fútbol entre semana, en una programación que se extenderá desde el martes hasta el viernes y que vuelve a poner a prueba el calendario del campeonato.

La acción comenzará este martes 10 de febrero, con una jornada que tendrá tres partidos, los cuales se disputarán en Cúcuta, Villavicencio y Bucaramanga.

El miércoles 11 tendrá otros dos encuentros, entre ellos el que protagonizarán Millonarios y Águilas Doradas en El Campín. Sin embargo, este compromiso sigue bajo observación, ya que el mal estado de la grama del estadio bogotano mantiene abierta la posibilidad de un aplazamiento. También se enfrentan Internacional y Cali en Techo.

Para el jueves 12 de febrero, la jornada continuará con tres partidos, destacándose el cruce entre Once Caldas y Junior en Manizales, además de la presentación de Atlético Nacional frente a Fortaleza en Medellín, mientras que Chicó se medirá con Jaguares.

El viernes, América y Santa Fe serán los encargados de cerrar la fecha en el Pascual Guerrero.

¿Cuándo se juega Pereira vs Alianza?

En medio de esta programación, ya se confirmó que el partido Deportivo Pereira vs Alianza FC fue aplazado. El compromiso se disputará finalmente el lunes 6 de abril en el estadio Centenario de Armenia, en una decisión que se suma a una larga lista de modificaciones en el calendario.

Y es que no es un caso aislado. La Liga BetPlay ya acumula varios encuentros aplazados, producto de las malas condiciones de algunos escenarios deportivos, los compromisos paralelos de ciertos clubes y, en otros casos, la prioridad que han tenido eventos como conciertos sobre el fútbol profesional.

Partidos y horarios de la sexta fecha de Liga BetPlay 2026-I