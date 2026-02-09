Logo Deportes RCN Vertical
Fútbol Colombiano

Programación de la sexta fecha de Liga Betplay 2026-I

Entre semana se disputará la próxima jornada de la primera división del fútbol colombiano.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Programación de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I
Balón de la Liga BetPlay 2026-I // Sebastián Huérfano - Deportes RCN

La Liga BetPlay afrontará una nueva jornada marcada por el fútbol entre semana, en una programación que se extenderá desde el martes hasta el viernes y que vuelve a poner a prueba el calendario del campeonato.

La acción comenzará este martes 10 de febrero, con una jornada que tendrá tres partidos, los cuales se disputarán en Cúcuta, Villavicencio y Bucaramanga.

El miércoles 11 tendrá otros dos encuentros, entre ellos el que protagonizarán Millonarios y Águilas Doradas en El Campín. Sin embargo, este compromiso sigue bajo observación, ya que el mal estado de la grama del estadio bogotano mantiene abierta la posibilidad de un aplazamiento. También se enfrentan Internacional y Cali en Techo.

Para el jueves 12 de febrero, la jornada continuará con tres partidos, destacándose el cruce entre Once Caldas y Junior en Manizales, además de la presentación de Atlético Nacional frente a Fortaleza en Medellín, mientras que Chicó se medirá con Jaguares.

El viernes, América y Santa Fe serán los encargados de cerrar la fecha en el Pascual Guerrero.

¿Cuándo se juega Pereira vs Alianza?

En medio de esta programación, ya se confirmó que el partido Deportivo Pereira vs Alianza FC fue aplazado. El compromiso se disputará finalmente el lunes 6 de abril en el estadio Centenario de Armenia, en una decisión que se suma a una larga lista de modificaciones en el calendario.

Y es que no es un caso aislado. La Liga BetPlay ya acumula varios encuentros aplazados, producto de las malas condiciones de algunos escenarios deportivos, los compromisos paralelos de ciertos clubes y, en otros casos, la prioridad que han tenido eventos como conciertos sobre el fútbol profesional.

Partidos y horarios de la sexta fecha de Liga BetPlay 2026-I

  • Martes 10 de febrero
    Cúcuta vs Medellín – 4:00 p. m. – General Santander
    Llaneros vs Pasto – 6:20 p. m. – Bello Horizonte Rey Pelé
    Bucaramanga vs Tolima – 8:30 p. m. – Américo Montanini
  • Miércoles 11 de febrero
    Millonarios vs Águilas Doradas – 6:30 p. m. – El Campín
    Internacional de Bogotá vs Deportivo Cali – 8:30 p. m. – Metropolitano de Techo
  • Jueves 12 de febrero
    Boyacá Chicó vs Jaguares – 4:10 p. m. – La Independencia
    Once Caldas vs Junior – 6:20 p. m. – Palogrande
    Atlético Nacional vs Fortaleza – 8:30 p. m. – Atanasio Girardot
  • Viernes 13 de febrero
    América vs Santa Fe – 8:00 p. m. – Pascual Guerrero

