Portugal definió la titular vs Uzbekistán y tomó decisión con Cristiano Ronaldo

Todas las miradas están puestas sobre la Selección de Portugal y la de Uzbekistán, las cuales se robarán el protagonismo en el marco de la fecha 2 cuando se enfrenten para definir uno de los cupos a dieciseisavos de final.

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Sin embargo, la obligación recae más sobre la de Portugal, no solo porque era una de las favoritas del grupo K, sino también candidata a levantar el trofeo comandado por figuras como Cristiano Ronaldo, a quien Roberto Martínez le habría dado un nuevo voto de confianza para auspiciar como titular en el duelo ante Uzbekistán.

Cristano Ronaldo comanda la titular de Portugal contra Uzbekistán

La selección de Portugal afronta un partido decisivo frente a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Después del inesperado empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en su debut, el conjunto europeo está obligado a conseguir los tres puntos para no comprometer sus aspiraciones de clasificación.

Para este compromiso, el técnico portugués apostará por una alineación repleta de talento y experiencia, encabezada una vez más por Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el máximo goleador histórico de Portugal continúa siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo y volverá a liderar el ataque en un encuentro que podría marcar el rumbo de los lusos en la Copa del Mundo.

Diogo Costa; João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes - Vitinha - João Neves - Bruno Fernandes - João Félix - Cristiano Ronaldo - Pedro Neto.

Portugal llega al compromiso ocupando una posición incómoda en el Grupo K, mientras que Uzbekistán busca recuperarse después de caer 3-1 ante Colombia en su estreno mundialista. Una victoria permitiría a los europeos llegar con opciones de liderar la zona en la última jornada, cuando tendrán que enfrentarse precisamente a la selección colombiana en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.