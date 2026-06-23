Colombia se juega la clasificación con pocos cambios: probable nómina vs Congo

A falta de algunas horas para que la Selección Colombia tenga su segundo partido en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, Néstor Lorenzo tiene las cosas claras en la nómina que tendrá ante la República Democrática del Congo.

Durante los 90 minutos tendrán que ganarle al juego físico y rápido de la selección congoleña, que, como es habitual en selecciones africanas, es la principal fortaleza. Por esta razón, Néstor Lorenzo podría sorprender con algunas novedades en la nómina titular, empezando por el mediocampo con Gustavo Puerta o con Richard Ríos o en la delantera con Jhon Córdoba o con Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo tiene las cosas claras, pero el juego físico podría hacer que Colombia cambie de planes de cara a esta segunda fecha. Son los puntos claves que el entrenador tendrá que definir y en la rueda de prensa, sacó varias conclusiones que podrían llevar a elegir una nómina ideal.

LA NÓMINA DE COLOMBIA VS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

En la rueda de prensa previa al partido ante Congo, Néstor Lorenzo habló sobre Richard Ríos o Gustavo Puerta en la medular al lado de Jefferson Lerma, “¿sacamos a Puerta que jugó bien? ¿Ponemos a Ríos que es más grande? Ríos está al pie del cañón, siempre con actitud.

Él jugó (contra Uzbekistán) y está siempre disponible para entrar en cualquier momento. Ríos, Carrascal, Gómez, Juanfer, son jugadores que están muy bien, ojalá juguemos los ocho partidos y puedan jugar la mayoría". No hay nada claro si se decantará por Richard o por Gustavo Puerta, pero ahí pasaría la gran duda de Néstor Lorenzo para esta segunda fecha.

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La otra duda que hay en la nómina titular es la del delantero. O Luis Javier Suárez que no recibió muchos balones contra Uzbekistán, mientras que Jhon Córdoba ya se recuperó completamente de un tema en el tendón y ya podría ser titular si así lo requiere Néstor Lorenzo.

Bajo ese panorama, esos son los únicos cambios que tendría la nómina de Colombia. Jhon Córdoba, por altura y por juego físico podría ser una solución para enfrentar a una selección como Congo y en el centro del campo, la altura de Richard Ríos también sería esencial.

Así las cosas, Néstor Lorenzo pondría la siguiente nómina: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta/Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez/Jhon Córdoba.

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