¿Casa llena? Este es el precio de la boletería del América en Sudamericana

América de Cali vive un momento crucial en la temporada, el equipo de David González viene de un triunfo contra Jaguares, tres puntos que le dan la confianza para ponerse en los primeros de la Liga y de esta manera dar rienda suelta al trascendental juego por Sudamericana contra Atlético Bucaramanga.

América de Cali consiguió el Cupo a Sudamericana luego de la excelente campaña del 2025, la suma de puntos en reclasificación le permitió disputar un cupo en uno de los torneos continentales más importantes, en dónde en el sorteo quedó emparejado con Atlético Bucaramanga.

El Pascual Guerrero será escenario de el trascendental juego del América contra Bucaramanga

El equipo de Leonel Álvarez termina siendo un duro reto para los escarlatas, que esperan un excelente resultado, que de una vez por todas los reconcilie con la hinchada, que durante varios partidos del semestre pasado hicieron un llamado a la no asistencia.

Con la llegada de los resultados América ha logrado ir atrayendo nuevamente a los aficionados, logró un lleno total para el cumpleaños contra Santa Fe, además de casi 20 mil personas en el duelo contra los cordobeses.

En la otra llave, Nacional y Millonarios, en el Atanasio Girardot de Medellín, definirán la suerte del otro equipo colombiano que alcanzará la siguiente ronda, en ambos encuentros, las autoridades determinaron que por seguridad no se recibirá público visitante, razón por la cual la Conmebol autorizó únicamente hinchada local para ambos juegos.

América y Bucaramanga ya tienen una suma ganada por disputar la fase preliminar de la Copa Sudamericana

Tanto América como Bucaramanga ya tienen ganado un monto de 225 mil dólares y 250 mil, respetivamente, con motivo del partido de la fase preliminar. Adicionalmente, el equipo que acceda a la fase de grupos asegura 900.000 dólares, cifra que aumenta con cada fase superada. Eso si contar lo que la taquilla del partido pueda generar.

De esta manera el equipo escarlata dio a conocer cuales son precios para las localidades en el estadio Pascual Guerrero, con un mínimo valor de 60 mil pesos y un tope máximo de 155 mil pesos.