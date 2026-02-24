Muriel se fue de Junior tras la derrota y aterrizó en Orlando

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay y empieza a preocupar por lo que pueda llegar a ser su participación en la Copa Libertadores. El 'tiburón' recibió otro duro golpe tras caer en la capital del país contra Santa Fe por la fecha 8 de la competencia.

En este mismo compromiso ante el cuadro 'cardenal' no solo dejó escapar tres puntos, sino que también hubo una noticia que impactó bastante los hinchas del club, ya que Luis Fernando Muriel salió de Bogotá rumbo a Estados Unidos.

¿Qué hace Muriel en Orlando?

En busca de pasar este "trago amargo", Alfredo Arias llegó con lo mejor de lo mejor en su plantilla para disputar este partido, conformó un 11 inicial con jugadores de gran categoría que le comenzaron complicando las cosas a Santa Fe, pero al final sería el equipo de Pablo Repetto el que se llevaría la victoria con un marcador de 2-1.

Un factor en común en ambos goles fueron los errores defensivos, los que ya le han costado a Junior varias derrotas y por los cuales ya Alfredo Arias estalló diciendo que eran imperdonables. El estratega uruguayo estalló contra sus jugadores y por el desarrolló del compromiso.

Otro duro golpe que recibieron los hinchas del cuadro 'tiburón' fue haber visto que una de sus figuras más importantes en la presente temporada, Luis Fernando Muriel, partió rumbo a Estados Unidos, tal y como lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Este viaje podría traer consigo varios significados, uno de ellos relacionado a negocios personales pero el más cercano sería responder a necesidades físicas o mentales, buscando llegar al 100% en momentos clave de la temporada.

¿Cuándo será el próximo partido de Muriel con Junior?

El siguiente reto de Luis Fernando con el equipo barranquillero será en el marco de la fecha 9 cuando se enfrente a Jaguares. Este duelo se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en el Municipal de Montería sobre las 18:20 hora local.