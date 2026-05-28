¡Por el honor! Millonarios cierra semestre en el estadio Pascual Guerrero

Millonarios cierra el primer semestre del año este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, cuando visite a Atlético FC por la última fecha de la fase de grupos de la Copa. El compromiso comenzará a las 8:10 de la noche y contará con transmisión por los canales de WIN Sports.

El conjunto embajador afrontará este encuentro todavía golpeado por la reciente eliminación en la Conmebol Sudamericana, un duro revés que marcó el cierre de su participación internacional durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, el equipo capitalino tendrá objetivos claros en territorio vallecaucano: cumplir con el calendario y asegurar el primer lugar de su grupo.

Millonarios vs. Atlético FC: viernes 29 de mayo

Millonarios llega clasificado a la siguiente ronda luego del empate conseguido frente a Boyacá Chicó en la jornada anterior. Ese resultado le permitió garantizar su presencia en la fase 2 de la competencia, aunque todavía queda por definir su posición final en la tabla y, por ende, el rival que enfrentará en la próxima instancia.

Una victoria en Cali le permitiría al cuadro azul terminar como líder del grupo, situación que lo dejaría sembrado para enfrentar al ganador de la serie entre Junior y Barranquilla FC. En cambio, si empata o pierde frente a Atlético FC, Millonarios avanzará como segundo y se mediría al vencedor de la llave entre Tolima y Quindío.

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Para Atlético FC, el compromiso representa únicamente el cierre de su participación en el torneo. El conjunto caleño ha tenido una campaña complicada tanto en el torneo de ascenso como en la Copa. Atlético terminó penúltimo en el campeonato de la B con apenas nueve puntos de 45 posibles. En la fase de grupos debutó con derrota 0-3 frente a Llaneros, luego empató 1-1 ante Patriotas y posteriormente cayó goleado 4-0 contra Boyacá Chicó, resultados que sentenciaron rápidamente su eliminación.

Más allá del contexto, el duelo en el Pascual Guerrero marcará el cierre oficial del semestre para Millonarios, que buscará terminar con una victoria y recuperar confianza de cara a la siguiente fase del campeonato.