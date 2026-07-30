Prensa internacional reacciona a la histórica eliminación del Junior ante su filial

La eliminación del Junior de Barranquilla a manos de su propio equipo filial trascendió las fronteras de Colombia. La sorprendente clasificación del Barranquilla FC generó repercusión internacional y llamó especialmente la atención de ge, Globo Esporte, uno de los principales medios deportivos de Brasil, que destacó el inesperado desenlace de la Copa de Colombia.

El conjunto filial protagonizó una de las grandes sorpresas de la temporada al dejar en el camino al vigente campeón colombiano.

Tras el empate 3-3 en el tiempo reglamentario, el Barranquilla FC se impuso 5-4 en la tanda de penaltis y avanzó a los octavos de final del certamen.

Histórica eliminación del Junior trasciende fronteras: así lo contó la prensa internacional

El resultado adquiere una dimensión todavía mayor por la particular relación entre ambos clubes. El Barranquilla FC es el principal equipo de formación del Junior y compite en la segunda división colombiana, con una misión clara: desarrollar futbolistas que posteriormente puedan llegar al plantel profesional.

Ese detalle convirtió la clasificación en una historia poco habitual para el fútbol sudamericano. El filial terminó eliminando al equipo que, en teoría, debía ser su referente y principal destino para los jugadores que se forman en sus filas.

Junior eliminado por su filial: la reacción de la prensa internacional al histórico golpe

La serie llegó a los lanzamientos desde los once metros después de que ambos encuentros terminaran igualados. En la ida, disputada la semana anterior, Junior y Barranquilla FC habían empatado 2-2, mientras que en la vuelta volvieron a protagonizar un partido de alta intensidad que terminó 3-3.

Junior consiguió reaccionar en dos ocasiones después de quedar abajo en el marcador y llevó la definición hasta los penaltis. Sin embargo, allí apareció la diferencia que terminó inclinando la balanza.

El Barranquilla FC convirtió sus cinco cobros y no falló en el momento decisivo. Junior, en cambio, tuvo en Edwin Herrera al protagonista de la única ejecución desperdiciada. Con ese error, el equipo profesional quedó eliminado y el filial aseguró una clasificación histórica.

La definición tuvo además un cierre de lujo: uno de los jugadores del Barranquilla FC se atrevió con un penalti a lo Panenka, aumentando todavía más el impacto de una noche que ya había sorprendido al fútbol colombiano.

La historia incluso llamó la atención de Brasil. ge, de Globo Esporte, ha seguido en otras ocasiones los pasos del Junior y sus participaciones internacionales, pero esta vez el protagonista fue su propio filial, convertido inesperadamente en verdugo del equipo principal.