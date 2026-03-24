¿Preocupa para Libertadores? Rodallega confesó su frustración tras victoria ante el DIM

El experimentado delantero Hugo Rodallega volvió a ser protagonista, esta vez fuera del terreno de juego, tras sus declaraciones luego del triunfo 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Independiente Medellín. Aunque el resultado le permitió al equipo capitalino sumar tres puntos vitales, el goleador dejó claro que no se marchó conforme con lo visto en la cancha.

Rodallega: "Hoy teníamos que ganar, no se sabía cómo… Pero me voy frustrado"

El capitán y referente del equipo aseguró que es un honor que lo eligieran como jugador del partido: "Escogerme en realidad valoro siempre que reconocen el trabajo. Me voy contento porque teníamos que sumar de a tres no tenemos mucho margen de error. Ya estamos en una posición que nosotros mismos hemos buscado porque no se nos han dado los resultados, somos los responsables".

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Rodallega, referente del conjunto ‘cardenal’, reconoció la importancia de la victoria en un momento apremiante de la temporada, pero también fue autocrítico con el rendimiento colectivo: "Hoy teníamos que ganar, no se sabía cómo… Pero me voy frustrado por. A ver, cuando uno tiene una ventaja de dos jugadores más, no podemos terminar en la situación en la que terminamos, ¿no?".

Sin embargo, su tono cambió al referirse al desarrollo del partido, especialmente por la ventaja numérica que tuvo Santa Fe durante varios pasajes del encuentro. El delantero no ocultó su frustración: “Medellín es un gran rival, tiene muy buenos jugadores”, señaló, cuestionando la forma en la que el equipo gestionó el cierre del compromiso.

Más allá de las opciones de gol que pudo concretar o fallar, Rodallega insistió en que su inconformidad pasa por el funcionamiento general. Para el atacante, el equipo dejó una imagen que no corresponde a lo que esperan los hinchas, incluso en medio de una victoria. “Pero me voy frustrado por eso, no quizás por si entro o no entro la que pega en el poste o la que cabeceo, me voy más frustrado porque no podemos terminar así en nuestra casa.”, agregó.

Autocrírtica de Hugo Rodallega: "La gente se va molesta en vez de irse contentos por los tres puntos"

El delantero también destacó la calidad del rival, reconociendo que Medellín cuenta con jugadores de jerarquía, pero insistió en que Santa Fe debía haber controlado mejor el partido, especialmente jugando en casa y con superioridad numérica.

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Sus palabras reflejan el momento que atraviesa el club: resultados que alivian la tabla, pero actuaciones que siguen generando dudas: "La gente se va molesta en vez de irse contentos por los tres puntos, la gente se va molesta porque no quieren ver a su equipo así. Así que nada, ya lo hablaremos internamente y nada, son calenturasde momento, pero estoy muy contento con los tres puntos".

Rodallega, como líder del plantel, envió un mensaje claro hacia adentro, dejando en evidencia que, pese a la victoria, hay aspectos por corregir si el equipo quiere ser protagonista en lo que resta del campeonato.