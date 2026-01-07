Preocupación en Barcelona: Arquero se pierde la Supercopa

Marc-André ter Stegen encendió las alertas en el Barcelona a pocas horas del inicio de la Supercopa de España. El guardameta alemán tuvo que abandonar la concentración del equipo en Yeda, Arabia Saudí y regresó de inmediato a Barcelona para someterse a exámenes médicos que permitan determinar el alcance de la lesión que lo dejó fuera del torneo.

El club azulgrana confirmó la situación mediante un comunicado oficial, en el que informó que el portero no estaba en condiciones de continuar con la expedición. La baja supone un contratiempo importante para el equipo de Hansi Flick, que contaba con Ter Stegen como uno de sus referentes para la semifinal frente al Athletic Club, programada para este miércoles.

Un contratiempo que obliga a reaccionar

Aunque el parte médico inicial no especifica el tipo de lesión, medios españoles aseguran que el arquero ya venía arrastrando molestias musculares desde los últimos entrenamientos. En Arabia no logró evolucionar como se esperaba, por lo que el cuerpo técnico optó por una decisión preventiva para evitar un problema mayor, teniendo en cuenta el exigente calendario de enero.

La salida del alemán fue consensuada entre el jugador y el club. La prioridad, según la prensa catalana, es contar con Ter Stegen en plenitud para los retos de la Liga y la Copa del Rey, más allá de la Supercopa. Por eso, Flick avaló su regreso inmediato a la Ciudad Condal para iniciar cuanto antes el proceso de recuperación.

Barcelona se reacomoda bajo los tres palos

Ante este escenario, el Barcelona reaccionó con rapidez y anunció que Diego Kochen, joven portero del filial, se unirá a la delegación en Yeda como tercer guardameta. El arquero estadounidense de 18 años completará el grupo junto a Joan García, quien apunta a ser titular ante el Athletic, y Wojciech Szczesny.

La semifinal ante el conjunto vasco adquiere así un nuevo desafío para el Barça, que deberá afrontar un partido decisivo. Mientras tanto, en el club esperan que las pruebas médicas confirmen que la lesión de Ter Stegen no es grave y que su ausencia se limite únicamente a la Supercopa.