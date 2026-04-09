Junior pecó y no pudo conservar la victoria: Palmeiras aprovechó craso error e igualó

Nueva salida del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores que ya sabe lo que es medirse contra grandes clubes del continente. Ya lo había hecho con Palmeiras y en este caso, tenía que volver a medirse con el ‘Verdao’ en un contexto diferente. Esta vez no jugaron en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sino que tuvieron que mudarse a Cartagena.

En el Estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena por las remodelaciones del Metropolitano, el Junior recibió la visita de Palmeiras por la Copa Libertadores. Un duelo atractivo que podía empezar a definir poco a poco el grupo. Los barranquilleros tuvieron que conformarse con solo una unidad.

Fue un tiempo para cada uno en el que Junior pegó primero y en el segundo tiempo, Palmeiras intentó romper el arco de Mauro Silveira. En un error del uruguayo y de la zaga defensiva lograron ese cometido para arrancar el torneo internacional sumando una unidad.

GOLPE TEMPRANERO DEL JUNIOR Y POCA REACCIÓN DE PALMEIRAS

A lo largo de los primeros 45 minutos, Jesús Rivas y Kevin Pérez fueron figuras en el Junior haciendo jugar al frente de ataque para llegar al arco brasileño. De hecho, en una falta de Mauricio Magalhaes sobre los primeros cinco minutos, el juez central tuvo que revisar la jugada en el VAR y decretó una pena máxima.

Al cobro estuvo Teófilo Gutiérrez como el ejecutante y no dudó en vencer a Carlos Miguel con un riflazo que dejó al guardameta sin ninguna capacidad de reacción. Esa reacción tampoco vino por parte del Palmeiras que cedió la pelota y que no tuvo mayores oportunidades para acercarse al arco de Mauro Silveira.

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De hecho, Jhomier Guerrero tuvo el segundo muy cerca con un disparo buscando el segundo palo que se fue apenas desviado. Poco a poco, el partido fue perdiendo opciones y Junior también perdió esa oportunidad de aumentar la diferencia en el marcador.

Palmeiras se animó sobre los últimos cinco minutos con un disparo de Marlon Freitas que atajó Mauro Silveira al córner. No hubo tiempo para más en la primera parte con un cuadro brasileño que terminó mejor y que avisaba para lo que sería el complemento.

JUNIOR SUFRIÓ EL EMPATE Y ESTUVO CERCA DE PERDERLO

Durante la primera parte, el mismo Jhon Arias estuvo incómodo sin grandes oportunidades para cambiar el marcador. En el complemento, las cosas mejoraron para el cuadro brasileño. Abel Ferreira movió al club con los ingresos de Ramón Sosa y Khellven por Mauricio Magalhaes y Arthur Gabriel.

Palmeiras ya avisaba con un remate de Marlon Freitas cerca del arco de Mauro Silveira que a los 56 minutos iba a sufrir la caída de su pórtico. Un error en el que el ‘Flaco’ López peinó la pelota para Ramón Sosa que eludió a Silveira y definió con el arco a su merced.

Con el pasar de los minutos, Palmeiras mejoraba bastante en el campo de juego. Jhon Arias avisó con un remate dentro del área eludiendo a un rival, pero la dirección en su latigazo no acompañó la vuena intención del colombiano que se quedó sin vulnerar el arco del Junior.

Alfredo Arias puso a Joel Canchimbo que terminó con las más claras. El extremo joven llegó al área de Palmeiras y remató ante Carlos Miguel que salvó el impacto. Un reparto de puntos a la espera de lo que pase en el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño que completan el grupo.

¿QUÉ VIENE PARA EL JUNIOR Y PARA PALMEIRAS EN LA COPA LIBERTADORES?

Para el Junior ahora vendrá un partido vibrante de la Liga BetPlay visitando en Medellín a Águilas Doradas antes de pensar en la Copa Libertadores. Por el reto internacional tendrán que visitar a Cerro Porteño en Asunción.

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Mientras tanto, Palmeiras afrontará en el Brasileirao a Corinthians en el clásico paulista y en condición de visitante. Luego deberá recibir a Sporting Cristal por la segunda jornada de la Copa Libertadores en el Allianz Parque de Sao Paulo.