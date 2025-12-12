La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha decidido darle cierta continuidad al proyecto deportivo que hoy en día encabeza el técnico Javier Aguirre, pues una vez concluya la participación del equipo azteca en el Mundial 2026, el cargo en el banquillo de la ‘Tri’ será asumido por Rafa Márquez, actual asistente de ‘El Vasco’.

México será uno de los anfitriones en la próxima Copa del Mundo de la FIFA (junto con Canadá y los Estados Unidos), por eso, el equipo azteca tiene más responsabilidades de hacer un gran papel, con una plantilla de jugadores en la que destacan el delantero del Milan, Santiago Giménez, el atacante del Fulham, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega y la joven revelación Gilberto Mora, quien podría ser incluido en la convocatoria final.

Rafa Márquez ya eligió a su auxiliar técnico para su proceso en el banquillo de México

De acuerdo con información revelada por ‘mediotiempo’, en los planes de Rafa Márquez para su nuevo cuerpo técnico está la incorporación del exfutbolista Andrés Guardado (quien actualmente asume como DT en las divisiones menores del Betis), personajes que recordemos compartieron vestidor en México durante cuatro Mundiales y se conocen a la perfección.

La idea que tienen en la FMF es formar una estructura con leyendas del fútbol mexicano que posean capacidades y conozcan como nadie el balompié azteca, gozando de un fuerte sentido de pertenencia que ayude a potenciar las fortalezas y detectar aquellas debilidades que se deben trabajar.

La trayectoria de Rafa Márquez como entrenador

Aunque el exjugador mexicano no ha sumado experiencia dirigiendo a clubes de Primera División, "El Káiser de Michoacán" cuenta con el respaldo de la federación y también con la del hincha azteca, por eso, muchos consideran acertado elegir al ‘Principito’ como su auxiliar.

Habrá que esperar si las conversaciones entre estas partes logran prosperar y se da la unión de estos dos reconocidos futbolistas mexicanos, quienes según la fuente ya han tenido algunos diálogos al respecto con buena recepción por parte de Guardado.