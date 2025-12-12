Destapan razón que mantiene a Beccacece en Ecuador para el Mundial

Mucho se ha hablado del futuro de Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador. Los empates y la falta de pegada con solo 14 goles en 18 partidos disputados en las Eliminatorias dejaron muy mal parado al entrenador argentino. De hecho, se pide su salida antes de que se juegue la Copa del Mundo.

Vea también: Millonarios, muy cerca de cerrar su fichaje estrella: “el mejor del fútbol peruano”

Ecuador enfrentará a Países Bajos en la Fecha FIFA de marzo para llegar con regularidad para el Mundial. En la cita orbital tendrán que medirse a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Se ven las caras una selección que recibe pocos goles que es la virtud de los ecuatorianos ante un combinado de recursos goleadores como los teutones.

Desde Ecuador referentes de la selección empiezan a pedir explicaciones por el momento que vive Sebastián Beccacece que ha contado con la mano de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que lo han ratificado, pese a la cantidad de empates sin goles a lo largo de las Eliminatorias. Se preguntan cómo competir en un Mundial con ese panorama.

CUESTIÓN DE NACIONALIDAD AYUDARÍA A SEBASTIÁN BECCACECE

Tras la clasificación de manera anticipada para la Copa del Mundo, el contrato de Sebastián Beccacece se extendió de manera obligatoria por un año más para que pueda dirigir la cita orbital. Hay quienes ponen en duda su continuidad antes y después del Mundial.

Justamente, Sixto Vizuete, exentrenador de la selección de Ecuador afirmó en Diario Expreso que, “al entrenador ecuatoriano no le dan respaldo, ni en equipos, ni en selecciones. Yo no sé si los dirigentes analizan cómo viene jugando la selección. Con todos los resultados de hace unos ocho partidos atrás, el técnico ecuatoriano ya hubiera estado afuera”.

Le puede interesar: América ya tendría en su radar a su nuevo arquero para 2026; juega en el extranjero

Y es que, Sebastián Beccacece dirigió en las Eliminatorias Sudamericanas con una racha positiva de nueve partidos sin conocer las derrotas. Lo que pone en evidencia al entrenador argentino es que, de esos juegos, dos de ellos fueron victorias y siete empates, entre los cuales en destacan varios sin goles.

Lo más probable es que no lo vayan a cesar en lo que resta del año antes de que se juegue la Copa del Mundo. Habrá que esperar cómo será la preparación de cara al Mundial y esperar hacer una buena presentación. Si no, seguramente se acabará su gestión después de julio.

EL CANDIDATO QUE QUIEREN EN ECUADOR

Los entrenadores ecuatorianos dejaron de ser protagonistas en las selecciones de Ecuador durante los últimos años. Estuvo Gustavo Alfaro que tomó el cargo y llevó a la selección al Mundial de Catar. Ahora está otro argentino como Sebastián Beccacece y la FEF piensa en otro entrenador extranjero.

Lea también: Los precios reales de las boletas para ver a Colombia en el Mundial

Habrá elecciones presidenciales en la FEF y los candidatos han puesto el nombre del uruguayo Guillermo Almada como el favorito para tomar las riendas. Almada ha llamado la atención desde hace unos meses y podría ser el reemplazo de Sebastián Beccacece.

Si llega otro extranjero a la dirección técnica, seguramente habrá que ver hasta cuándo lo esperan por los resultados que consigan en el futuro a ver si el pensamiento de Sixto Vizuete se vuelve a cumplir con más aguante para un técnico internacional que uno local.