Primera decisión del Barcelona tras la denuncia por Julián Álvarez

Este jueves 30 de julio, se pudo conocer que Atlético de Madrid denunció al FC Barcelona de España por el tema Julián Álvarez. El conjunto culé quiere contratar al futbolista de la selección de Argentina.



La FIFA ya confirmó la denuncia interpuesta por el equipo en el que supo jugar el centro delantero colombiano Radamel Falcao García. La denuncia se habría dado por los presuntos contactos que estableció el club blaugrana con el atacante gaucho.

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La denuncia

Estos contactos se habrían producido fuera de los plazos que se contemplan para ello. El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, había anunciado esa demanda tras las declaraciones de Julián Álvarez pidiendo salir del club.



La Federación Española de Fútbol también habría abierto un expediente para examinar el caso, pero ningún portavoz estaba inmediatamente disponible para confirmar la información.

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Lo que hará el Barcelona

Tras la confirmación de la denuncia, la prensa española habló sobre lo que hará el FC Barcelona. De acuerdo con Mundo Deportivo, el conjunto culé decidirá seguir con el interés de fichar a Julián Álvarez.



“Pese a la denuncia, y a que el antecedente que existe con Griezmann apenas tuvo recorrido, el Barça está muy tranquilo y no alterará sus planes con respecto a intentar la contratación de Julián Álvarez, un futbolista que Hansi Flick considera clave para reforzar su delantera esta temporada y quien ya manifestó públicamente su deseo de salir del Atlético mientras estuvo en el Mundial”, señaló el portal.

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Barcelona irá por Julián

“El Barça considera que la denuncia del club colchonero no se sostiene porque está falta de pruebas para poder denunciarlo. De hecho, el propio Atlético de Madrid admite esa falta de pruebas en su propia denuncia”, añadió.



Los próximos días serán más que importantes para conocer si el FC Barcelona logrará fichar o no a Julián Álvarez, que estuvo con Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



*Con información de AFP.



