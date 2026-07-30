Campeón con Bayern Múnich se ofrece al Barcelona

Sigue adelante el movimiento del mercado de verano en el fútbol de Europa y lo cierto es que el Barcelona podría llevarse una de las contrataciones más importantes de la pretemporada.

El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene como misión continuar su buen rumbo a nivel local y, además, mejorar su rendimiento en torneo internacional, ya que la deseada Champions le sigue siendo esquiva al cuadro culé, es por esto que un refuerzo de lujo podría ser clave para el equipo.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa europea, el experimentado mediocampista Leon Goretzka, que terminó su vínculo con el Bayern Múnich, puso su nombre sobre la mesa del conjunto azulgrana a través de sus representantes, convencido de que su experiencia y conocimiento del entrenador alemán podrían facilitar su llegada al Camp Nou.

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Sin embargo, la respuesta desde Barcelona no sería la esperada por el futbolista. La dirección deportiva considera que, por ahora, reforzar el mediocampo no es una prioridad y mantiene sus esfuerzos centrados en la contratación de un delantero, siendo Julián Álvarez el principal objetivo del club para esta ventana de transferencias.

Aunque Flick conoce perfectamente las condiciones de Goretzka tras dirigirlo en el Bayern, el club catalán no contempla avanzar en negociaciones mientras no resuelva otras necesidades de la plantilla. Incluso, algunos informes señalan que la propuesta del alemán fue descartada en esta etapa del mercado.

Caso Julián Álvarez

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La directiva del Barcelona considera que el campeón del mundo reúne todas las condiciones que busca el entrenador alemán: movilidad, capacidad de asociación, presión alta y olfato goleador. Por ello, el club ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en intentar convencer al Atlético de Madrid para abrir una negociación.

Sin embargo, desde el conjunto colchonero la respuesta ha sido contundente. La dirigencia rojiblanca insiste en que Julián Álvarez tiene contrato vigente y no tiene intención de negociar su salida. La única vía sería el pago de su cláusula de rescisión, una cifra que el Barcelona no está en condiciones de asumir.